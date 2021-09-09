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На Прикарпатье ребенок упал с аварийного моста в реку (фото)

Автор: Роман Мирончук

В селе Пороги Ивано-Франковской области 10-летний мальчик упал с аварийного моста в реку Быстрица Солотвинская. Ребенка госпитализировали с тяжелыми травмами головы и переломами двух рук.

Об этом сообщает Panjku Gromada в Facebook.

В настоящее время мальчик находится в реанимации областной детской больницы.

На Прикарпатье ребенок упал с аварийного моста (фото: facebook.com/panjku.gromada)

"Мост находится в аварийном состоянии. Власти обещают, и ничего не делают. Кто должен нести ответственность за то, что произошло? Просим дать разъяснения, почему должны страдать наши дети, где обещанный лес, и что делать дальше?" - говорится в сообщении.

На Прикарпатье ребенок упал с аварийного моста (фото: facebook.com/panjku.gromada)

Пользователи сети прокомментировали этот инцидент, который произошел вчера, 8 сентября.

  • Нашей власти все равно, что каждый день там ходят люди и дети. Это надо было давно сделать, но они думают, чтобы что-то другое сделать;
  • Вот такая наша власть, пока что-то не произойдет, то они ничего не делают;
  • Произошла страшная беда для семьи, пусть им Бог поможет, а мы чем сможем поможем, надеемся к нашей власти что-то дойдет, если им небезразличны чьи-то жизни;
  • Скорейшего выздоровления ребенку. Каждый день, утром и вечером хожу по этому мосту со страхом, и не только я. Ко многим обращались…

Напомним, в Днепре малолетние дети жили в нечеловеческих условиях.

Мы также писали о том, что в детском саду Одессы воспитатель ударила ребенка. При этом администрация нашла оправдание педагогу.

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