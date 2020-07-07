На Прикарпатье в "реабилитационных" центрах незаконно удерживали людей

В понедельник, 6 июля, полиция Ивано-Франковской области остановила действие заведений в Ивано-Франковске и в селе Угринов, где незаконно удерживали алко- и наркозависимых людей.

Злоумышленники организовали "реабилитационные" центры, в которых "лечили" людей за деньги. При этом средства обычно предоставляли родственники "пациентов". Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области на своей странице в Facebook.

На Прикарпатье в псевдо реабилитационных центрах удерживали людей (фото: facebook.com/frankivsk.police)

Данные учреждения преступники организовывали в частных домах. При этом у управляющих этими "реабилитационными центрами" не было никакой разрешительной документации на такой вид деятельности. Кроме того, они вообще не были никак связаны с медициной.

На Прикарпатье в псевдо реабилитационных центрах удерживали людей (фото: facebook.com/frankivsk.police)

В этих центрах принудительно содержалось около 40 человек. Все они приехали с разных областей Украины. При этом покинуть центры пациенты сами не могли. За ними постоянно наблюдали.

На Прикарпатье в псевдо реабилитационных центрах удерживали людей (фото: facebook.com/frankivsk.police)

В ходе обысков центров были изъяты документы, печати, расписки пациентов, договоры о предоставлении услуг и условия оплаты, деньги и другое.

На Прикарпатье в псевдо реабилитационных центрах удерживали людей (фото: facebook.com/frankivsk.police)

В преступной деятельности подозреваются мужчины в возрасте 30-40 лет, которые сейчас живут в Ивано-Франковской области, но приехали из восточных областей.

На Прикарпатье в псевдо реабилитационных центрах удерживали людей (фото: facebook.com/frankivsk.police)

Людей в центрах держали в комнатах по несколько человек. Иногда их выпускали во двор, но только под наблюдением. Все документы, которые были у "пациентов" хранились в недоступном для них месте. Злоумышленники также контролировали все разговоры по мобильным телефонам.

На Прикарпатье в псевдо реабилитационных центрах удерживали людей (видео: YouTube)

За такую незаконную деятельность мошенникам грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

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