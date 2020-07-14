На Прикарпатье разгорелся скандал из-за денежной помощи после наводнения

Наводнение на Прикарпатье (коллаж: РБК-Украина)

Жители Прикарпатья недовольны распределением помощи после наводнения

В конце июня в западных областях Украина бушевала плохая погода. Из-за сильных ливней, реки вышли из берегов и затопили целые села. В поселке Ланчин Надвирнянского района Ивано-Франковской области паводок смыл со двора семьи Анны Демник летнюю кухню.

Также были смыты сарай, баня, гараж, и две машины. Все это имущество было потеряно за один день. При этом семье выплатили только 50 тысяч гривен помощи, посчитав их второй категорией потерпевших. Семья считает, что это не справедливо. Об этом сообщает ТСН.

Пострадавшие от наводнения (фото: facebook.com/yura.demyk)

Семья говорит о том, что от паводка больше всего в селе пострадали они, а первую категорию и соответственно самую большую денежную помощь дали другим.

Пострадавшие от наводнения (фото: facebook.com/yura.demyk)

"Я думаю, что воспользовались моментом, что владелец дома умер более полугода назад, а мама сейчас заграницей. Остались лишь дети и они, видимо, решили, что мы ничего не добьемся", - пожаловалась женщина.

Пострадавшие от наводнения (фото: facebook.com/yura.demyk)

В доме, во дворе которого паводок смыл большое количество имущества, проживает три семьи – двое сыновей и дочь Анны Демник. У них у всех есть свои семьи. Сама же хозяйка - Анна Демник в данное время находится заграницей. Всего у женщины шестеро детей.

Пострадавшие от наводнения (фото: facebook.com/yura.demyk)

В доме не проведена вода, поэтому семья построила летнюю кухню возле колодца. При этом в летней кухне жила их мать. Сейчас кухню снесло водой, как и всю находившеюся в ней бытовую технику.

Пострадавшие от наводнения (фото: facebook.com/yura.demyk)

Люди не могут даже приготовить себе еду. Им дали вторую категорию, поскольку сам дом не пострадал, но они не согласны с таким решением. По их словам, даже за первую категорию, при которой дают 300 тысяч гривен, этого все равно было бы недостаточно, но хоть как-то бы помогло.

"Мама на все это зарабатывала собственными руками. Тяжело работала, никто ей этого не подарил. А это все просто смыло водой", - сетует женщина.

Она обращалась на "горячую линию" Кабинета министров, и там ей сказали, что решение о нанесенном ущербе семье можно обжаловать.

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