На Прикарпатті розгорівся скандал через грошову допомогу після повені

Повінь на Прикарпатті (колаж: РБК-Україна)

Жителі Прикарпаття незадоволені розподілом допомоги після повені

В кінці червня в західних областях України вирувала погана погода. Через сильні зливи, річки вийшли з берегів і затопили цілі села. В селищі Ланчин Надвірнянського району Івано-Франківської області паводок змив з двору сім'ї Ганни Демник літню кухню.

Також були змиті сарай, баня, гараж, і дві машини. Все це майно було втрачено за один день. При цьому сім'ї виплатили лише 50 тисяч гривень допомоги, вважаючи їх другою категорією потерпілих. Родина вважає, що це не справедливо. Про це повідомляє ТСН.

Постраждалі від повені (фото: facebook.com/yura.demyk)

Сім'я говорять про те, що від паводка найбільше в селі постраждали вони, а першу категорію і відповідно найбільшу грошову допомогу дали іншим.

Постраждалі від повені (фото: facebook.com/yura.demyk)

"Я думаю, що скористалися моментом, що власник будинку помер більше пів року тому, а мама зараз закордоном. Залишилися лише діти і вони, мабуть, вирішили, що ми нічого не доб'ємося", - поскаржилася жінка.

Постраждалі від повені (фото: facebook.com/yura.demyk)

В будинку, у дворі якого паводок змив велику кількість майна, проживає три сім'ї – двоє синів і дочка Анни Демник. У них у всіх є свої сім'ї. Сама ж господиня - Анна Демник зараз знаходиться закордоном. Всього у жінки шестеро дітей.

Постраждалі від повені (фото: facebook.com/yura.demyk)

В будинку не проведена вода, тому сім'я побудувала літню кухню біля колодязя. При цьому в літній кухні жила їхня мати. Зараз кухню знесло водою, як і всю побутову техніку, що знаходилась в ній.

Постраждалі від повені (фото: facebook.com/yura.demyk)

Люди не можуть навіть приготувати собі їжу. Їм дали другу категорію, оскільки сам будинок не постраждав, але вони не згодні з таким рішенням. За їх словами, навіть за першу категорію, при якій дають 300 тисяч гривень, цього все одно було б недостатньо, але хоч як би допомогло.

"Мама на все це заробляла власними руками. Тяжко працювала, ніхто їй цього не подарував. А це все просто змило водою", - нарікає жінка.

Вона зверталася на "гарячу лінію" Кабінету міністрів, і там їй сказали, що рішення про завдані збитки родині можна оскаржити.

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