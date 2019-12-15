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На Прикарпатье пьяный водитель сбил насмерть сына Героя Небесной сотни (фото)

STYLERЖизнь    15.12.2019 - 20:52
На Прикарпатье пьяный водитель сбил насмерть сына Героя Небесной сотни (фото)
ДТП на Прикарпатье (фото: РБК-Украина)

В Ивано-Франковской области пьяный водитель сбил насмерть сына Героя Небесной сотни Игоря Ткачука

В субботу, 14 декабря, в селе Большая Каменка Ивано-Франковской области пьяный 33-летний водитель Аudi А6 сбил насмерть 23-летнего местного мужчину, который ехал на велосипеде. От полученных травм парень скончался на месте. Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области на своей странице в Facebook.

По словам активистки Алины Боднарь, погибшим молодым человеком оказался Евгений Ткачук, который является старшим сыном Героя Небесной сотни Игоря Ткачука, жизнь которого оборвалась в Киеве 20 февраля 2014 года.

На Прикарпатье пьяный водитель сбил насмерть сына Героя Небесной сотни (фото)

Место ДТП (фото: facebook.com/frankivsk.police)

По данным полиции, авария произошла около 23:00. Водитель, который сбил парня также проживает в селе Большая Каменка. При этом водитель был в состоянии алкогольного опьянения и сбил парня на темном участке дороги. Водителя задержали и в скором времени суд изберет для него меру пресечения.

На Прикарпатье пьяный водитель сбил насмерть сына Героя Небесной сотни (фото)

Место ДТП (фото: facebook.com/frankivsk.police)

Напомним, что популярная украинская певица Jerry Heil, которая прославилась песней "Охрана, отмена", попала в аварию после того, как возвращалась из Одессы, где у нее был концерт.

Ранее сообщалось о том, что в Черкассах чуть не линчевали лихача, который сбил женщину. Удар был такой силы, что бедную женщину подбросило на несколько метров вверх. При этом водитель погрузил пострадавшую в свое авто и хотел скрыться, но очевидцы ДТП быстро сообщили в полицию.

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