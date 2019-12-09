ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Смертельное ДТП в Харькове: Дронов перечислил первые деньги

STYLERЖизнь    09.12.2019 - 22:47
Смертельное ДТП в Харькове: Дронов перечислил первые деньги
ДТП в Харькове (фото: коллаж РБК-УКраина)

Виновный в скандальной аварии в Харькове Дронов перечислил деньги

ДТП в Харькове, которое забрало жизни шестерых человек и принесло увечья еще пятерым, произошло в октябре 2017 года. Один из виновных Геннадий Дронов 28 октября 2019 года отправил первые деньги в размере 500 гривен на счет государственной исполнительной службы. Об этом сообщает "Комментарии.Харьков".

Данная сумма пошла на то, чтобы оплатить расходы исполнительной службы. При этом пострадавшим в этой ужасной аварии Дронов не перечислил ничего. Хотя суд обязал Дронова и Зайцеву выплатить 6 миллионов гривен компенсации семьям погибших.

Смертельное ДТП в Харькове: Дронов перечислил первые деньги

Фото документа

Стоит отметить, что 10 октября 2019 года государственный исполнитель внес постановление про арест средств, движимого и недвижимого имущества Дронова и денег, которые он заработал, находясь в Крюковской колонии.

Смертельное ДТП в Харькове: Дронов перечислил первые деньги

Фото документа

Что же касается заработанных в колонии денег от виновницы ДТП Алены Зайцевой, то ее адвокат ничего не рассказала об этом.

Напомним, что авария произошла 8 октября 2017 года. В центре Харькова столкнулись автомобиль Алены Зайцевой (Lexus) и Геннадия Дронова (Volkswagen Touareg). Из-за сильного удара машина Зайцевой вылетела на тротуар и насмерть сбила группу пешеходов, из которых 6 скончались, а 5 – получили увечья.

Ранее сообщалось о том, что адвокат Дронова подал кассационную жалобу на приговор 10 лет лишения свободы, лишение права управлять авто в течение 3 лет и выплату компенсации семьям потерпевших.

Под Киевом водитель сбил ребенка и пытался скрыться с места аварии В центре Киева произошло смертельное ДТП
Новости Украины Геннадий ДроновДТП
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь