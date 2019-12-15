На Прикарпатті п'яний водій збив на смерть сина Героя Небесної сотні (фото)

ДТП на Прикарпатті (фото: РБК-Україна)

В Івано-Франківській області п'яний водій збив на смерть сина Героя Небесної сотні Ігоря Ткачука

В суботу, 14 грудня, в селі Велика Кам'янка Івано-Франківської області п'яний 33-річний водій Аudi А6 збив на смерть 23-річного місцевого чоловіка, який їхав на велосипеді. Від отриманих травм хлопець помер на місці. Про це повідомляє поліція Івано-Франківській області на своїй сторінці в Facebook.

За словами активістки Аліни Боднар, загиблим молодим чоловіком виявився Євгеній Ткачук, який є старшим сином Героя Небесної сотні Ігоря Ткачука, життя якого обірвалося в Києві 20 лютого 2014 року.

Місце ДТП (фото: facebook.com/frankivsk.police)

За даними поліції, аварія сталася близько 23:00. Водій, який збив хлопця також проживає в селі Велика Кам'янка. При цьому водій був у стані алкогольного сп'яніння збив хлопця на темній ділянці дороги. Водія затримали і незабаром суд обере для нього запобіжний захід.

Місце ДТП (фото: facebook.com/frankivsk.police)

Нагадаємо, що популярна українська співачка Jerry Heil, яка прославився піснею "Охорона, скасування", потрапила в аварію після того, як поверталася з Одеси, де у неї був концерт.

Раніше повідомлялося про те, що в Черкасах ледь не лінчували лихача, який збив жінку. Удар був такої сили, що бідну жінку підкинуло на кілька метрів вгору. При цьому водій забрав постраждалу в своє авто і хотів накивати п'ятами, але очевидці ДТП швидко повідомили в поліцію.