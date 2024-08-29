Приховують правду: стало відомо, коли Бен Аффлек закрутив новий роман

Деталі

Так, повідомляється, що короткостроковий роман між 52-річним Беном і дочкою Роберта Ф. Кеннеді-молодшого трапився ще кілька років тому.

Наразі Аффлек і Кік знову проводять час разом, але акторка воліє мовчати, щоб не бути сприйнятою як "коханка".

"Вона не розлучниця. Вона зовсім не схожа на Джей Ло і вважає за краще тримати своє особисте життя в таємниці", - повідомив інсайдер виданню.

Також він додав: "Коли Бен вперше почав тусуватися з Кік, він цілком обґрунтовано думав, що потрапив у сім'ю Кеннеді. Але вона була занадто молода і не готова ні до чого серйозного".

Кік Кеннеді (фото: instagram.com/kickkennedy)

Джерело підкреслило, що роман пари жодного разу не перетинався з поновленням стосунків актора з Дженніфер.

"Під час його шлюбу у них не було ніяких зустрічей, але друзям КІК цікаво, чому Бен раптово тусується зі старою знайомою з впливової сім'ї відразу після розлучення", - поділився інсайдер.

Нагадаємо, Кік, уроджена Кетлін Александра, - акторка, яка зіграла невеликі ролі в кількох телешоу і фільмах. Її батько - племінник 35-го президента США, а дідусь Роберт - сенатор штату Нью-Йорк, кандидат у президенти країни, застрелений під час передвиборчої кампанії, як і його брат Джон Кеннеді.

Кік Кеннеді з батьком (фото: instagram.com/kickkennedy)