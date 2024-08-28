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Анджеліна Джолі несподівано змінила імідж: який тепер вона має вигляд (фото)

Середа 28 серпня 2024 11:39
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Анджеліна Джолі несподівано змінила імідж: який тепер вона має вигляд (фото) Анджеліна Джолі (фото: Getty Images)
Автор: Іванна Пашкевич

Американська акторка Анджеліна Джолі кардинально змінила імідж: її волосся стало на кілька тонів світлішим.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Vogue.

49-річну акторку помітили у новому образі у Венеції, куди вона прибула для участі в кінофестивалі, який стартує вже сьогодні, 28 серпня.

На фестивалі Джолі представить фільм "Марія Каллас", де виконала головну роль.

На публіці вона з'явилася у пісочному тренчі з укороченими рукавами, широких чорних штанах і чорних чоботях на підборах. Її волосся було розпущене, а очі приховані за темними окулярами.

До слова, в останні кілька років увага у мережі зосереджена не на фільмах за участю Анджеліни, а на її триваючих судових розглядах з колишнім чоловіком Бредом Піттом.

До речі, Пітт також збирається приїхати на кінофестиваль, але їхня зустріч там малоймовірна.

Раніше ми писали, що батько Анджеліни Джолі емоційно звернувся до Бреда Пітта.

Також Джамала у свій день народження замилувала фото з маленьким сином.

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Анджеліна Джолі Акторка
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