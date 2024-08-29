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Скрывают правду: стало известно, когда Бен Аффлек закрутил новый роман

Бен Аффлек и Кик Кеннеди (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Недавно в сети появилась неожиданная новость: Бен Аффлек начал новые отношения на фоне развода с Дженнифер Лопес. Его новой любимой стала 36-летняя Кик Кеннеди, представительница знаменитой династии Кеннеди. Теперь выяснилось, что их роман начался задолго до того, как актер сошелся с Джей Ло.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Mail.

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Так, сообщается, что краткосрочный роман между 52-летним Беном и дочерью Роберта Ф. Кеннеди-младшего случился еще несколько лет назад.

Аффлек и Кик снова проводят время вместе, но актриса предпочитает молчать, чтобы не быть воспринято как "любовница".

"Она не разлучница. Она совсем не похожа на Джей Ло и предпочитает держать свою личную жизнь в тайне", - сообщил инсайдер изданию.

Также он добавил: "Когда Бен впервые начал тусоваться с Кик, он вполне обоснованно полагал, что попал в семью Кеннеди. Но она была слишком молода и не готова ни к чему серьезному".

Кик Кеннеди (фото: instagram.com/kickkennedy)

Источник подчеркнул, что роман пары ни разу не пересекался с возобновлением отношений актера с Дженнифер.

"Во время его брака у них не было никаких встреч, но друзьям Кик интересно, почему Бен внезапно тусуется со старой знакомой из влиятельной семьи сразу после развода", - поделился инсайдер.

Напомним, Кик, урожденная Кэтлин Александра, - актриса, сыгравшая небольшие роли в нескольких телешоу и фильмах. Ее отец - племянник 35-го президента США, а дедушка Роберт - сенатор штата Нью-Йорк, кандидат в президенты страны, застреленный во время предвыборной кампании, как и его брат Джон Кеннеди.

Кик Кеннеди с отцом (фото: instagram.com/kickkennedy)

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