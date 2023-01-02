Приховані ознаки чоловіка-психопата: зверніть увагу на 4 важливі дзвіночки

Повна відсутність співпереживання

Однією з найбільш характерних рис психопата - відсутність співпереживання та емпатії. Зазвичай такі люди не розуміють, чому якісь речі викликають огиду у багатьох людей. Вони абсолютно спокійно сприймають повідомлення про смерть або тяжку хворобу близьких людей та рідних. Він не стане вас заспокоювати, коли ви гірко плачете, кричатиме або ігноруватиме у відповідь на плач дитини.

Вони потребують постійного підживлення адреналіну

Адреналінові "маніяки" здатні перетворити життя будь-якої людини на жах. Без додаткової дози цього гормону вони не почуваються живими. І тому вони у постійному пошуку ситуацій, які дозволять полоскотати собі нерви та оточуючим.

Зазвичай способи досягнення викиду адреналіну в кров з часом стають все більш небезпечними та ризикованими. Рідкісна жінка готова витримати такий тиск і постійне занепокоєння.

Якщо сил терпіти поведінку партнера немає, то є ризик отримати психологічну травму. І найстрашніше - часом такі чоловіки хочуть отримати свою дозу адреналіну за допомогою жорсткого сексу чи фізичного насильства.

Настрій змінюється швидше, ніж погода за вікном

Емоційно нестабільні люди дуже небезпечні й такий тип чоловіків – подвійно. Романтичний настрій різко змінюється на повну байдужість. Вранці він готовий жінку носити на руках, увечері - звинувачує у всіх смертних гріхах. І так – 7 разів на тиждень.

Емоційна сварка може змінитися ніжними освідченнями в коханні, а на ранок - на адресу жінки знову летять образи. Досить швидко жінка втрачає ґрунт під ногами та перестає сама контролювати власні емоції.

Такі гойдалки можуть похитнути психічне здоров'я будь-якої жінки, яка навіть дуже кохає. І зазвичай прозріння настає набагато пізніше – коли замість слів у хід починають іти кулаки.

Він не виносить критику

Критику не люблять абсолютно усі люди на планеті. Але адекватні та дорослі люди погоджуються, що це - сигнал до змін. А ось емоційно нестійкі чоловіки реагують на критику зазвичай справжнім вибухом – вони просто не виносять невдоволення оточуючих на свою адресу.

При цьому часто буває так, що такий чоловік дозволяє собі абсолютно безцеремонно критикувати інших людей, особливо найближчих. У тому числі – і публічно. Його совість не гризе за те, що вони комусь зробили боляче.