7 чоловічих фраз, які мають відразу насторожити жінку: яке вони мають значення

Чоловіки в розмові з жінкою часто використовують фрази, які повинні додавати вагу їхнім словам і робити точку зору значно значнішою. Але так думають лише чоловіки, бо ці фрази жінка приймає як відмовки, щоби викликати певні реакції. І правильно робить.

Якими фразами чоловіки маніпулюють і що має у розмові жінку насторожити, розповіли у Cluber.

"Дивися, головне - щоб ти в мене не закохалася!"

Мозок влаштований таким чином, що ми пропускаємо частинку "не" повз, а чіпляємось за слово "закохалася". І жінка приймає таку фразу як керівництво до дії.

Цей прийом часто використовують пікапери, щоб "розкрутити" малознайому жінку на заняття сексом. Таким чином вони приваблюють свою "жертву".

"Боюсь, що знову погано скінчиться"

Чіткий сигнал, що чоловік має серйозні проблеми з базовою довірою. Йому потрібна допомога професійного психолога чи психотерапевта. Але він цього не усвідомлює і це може стати проблемою для оточуючих.

Крім того, жінці варто замислитися, якщо вже погано закінчувалося, чи варто починати взагалі?

"Ти знаєш, я поки що не готовий переходити до серйозних стосунків"

Або не з вами. Або він у принципі зараз не хоче (не може, не готовий) стосунків чи брати на себе відповідальність. Ви для нього – тимчасовий спосіб для розваги та задоволення сексуальних потреб.

Після такої фрази варто попрощатися та піти, одразу ж. 100%, що у вас стосунків із цим типом не вийде. Не сподівайтеся, що він закохається і змінить свою думку.

"Ну ось, знову ти все ускладнюєш!"

Найчастіша фраза-маніпулятор. Зазвичай за її допомогою чоловік намагається повернути вас у зручний для нього стан. Жертви, дівчинки для биття, безсловесної рабині й таке інше.

"Фактично, я з дружиною вже не живу. Ми чужі люди. Просто ще не розлучилися"

Найбільша брехня сучасності і як називається - картина маслом. Тобто чоловік одружений і пропонує вам стати його коханкою - прямим текстом. Якщо для вас це нормально – то можете продовжувати. Якщо вас не влаштовує - краще йдіть відразу, доки не втягнулися.

"Та в мене взагалі часу не було. Я не те що подзвонити - написати тобі нічого не міг!"

Розшифровка: "Ти мені настільки байдужа/не цікава, що навіть ліньки телефон в руки взяти". Є поправка. Якщо ваш коханий - хірург і в нього потоком йшли операції чи робота пов'язана з іншою важливою професією, то така ситуація можлива.

Однак якщо ця схема застосовується із завидною регулярністю, то сенс саме такий, як зазначено вище.

"Мені треба побути одному. Давай зробимо паузу на деякий час"

Зазвичай чоловік каже таке, коли вже остаточно вирішив розлучитися з вами. Але рішучості зізнатися вам чесно у цьому немає. Тому він задкує потроху.