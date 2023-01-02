Скрытые признаки мужчины-психопата: обратите внимание на 4 важных звоночка

Полное отсутствие сопереживания

Одной из самых отличительных черт психопата - отсутствие сопереживания и эмпатии. Обычно такие люди не понимают, почему какие вещи вызывают отвращение у многих людей. Они абсолютно спокойно воспринимают сообщения о смерти или тяжелой болезни близких людей и родных. Он не станет вас успокаивать, когда вы горько плачете, будет кричать или игнорировать в ответ на плач ребенка.

Они нуждаются в постоянной подпитке адреналина

Адреналиновые "маньяки" способны превратить жизнь любого человека в кошмар. Без дополнительной дозы этого гормона они не чувствуют себя живыми. И поэтому они в постоянном поиске ситуаций, которые позволят пощекотать себе нервы и окружающим.

Обычно способы достижения выброса адреналина в кровь со временем становятся все более опасными и рискованными. Редкая женщина готова выдержать такое давление и постоянное беспокойство.

Если сил терпеть поведение партнера нет, то есть риск получить психологическую травму. И самое жуткое - порой такие мужчины хотят получить свою дозу адреналина с помощью жесткого секса или физического насилия.

Настроение меняется быстрее погоды за окном

Эмоционально нестабильные люди очень опасны и такой тип мужчин - вдвойне. Романтический настрой резко сменяется полным безразличием. Утром он готов женщину носить на руках, вечером - винит во всех смертных грехах. И так - 7 раз в неделю.

Эмоциональная ссора может смениться самыми нежными признаниями в любви, а на утро - в адрес женщины снова летят оскорбления. Довольно быстро женщина теряет почву под ногами и перестает сама контролировать собственные эмоции.

Такие качели могут пошатнуть психическое здоровье любой, даже сильно любящей женщины. И обычно прозрение наступает намного позже - когда вместо слов в ход начинают идти кулаки.

Он не выносит критику

Критику не любят абсолютно все люди на планете. Но адекватные и взрослые люди соглашаются, что это - сигнал к изменениям. А вот эмоционально нестойкие мужчины реагируют на критику обычно настоящим взрывом - они просто не выносят недовольство окружающих в свой адрес.

При том часто бывает так, что такой мужчина позволяет себе абсолютно бесцеремонно критиковать других людей, особенно самых близких. В том числе - и публично. Его совесть совершенно не грызет за то, что они кому-то сделали больно.