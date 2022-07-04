UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Приходько - Лободе: "Месяц надо было ждать, чтобы понять, что в твоем Ирпене убивают людей?"

Приходько высказалась о Лободе (коллаж Styler)
Автор: Марина Настевич

Украинская певица Анастасия Приходько призналась, что думает о своих коллегах, которые после 2014 года выступали в России, а после полномасштабного вторжения РФ в 2022-м резко стали патриотами.

В частности, в интервью "МУЗВАР" артистка достаточно жестко "прошлась" по Светлане Лободе.

После 24 февраля Лобода поддержала Украину, а также заявила, что отстроит за свой счет один из разрушенных детсадов в Ирпене. Приходько подчеркнула, что для нее это выглядит как откуп от грехов.

По мнению Анастасии, коллеге надо было прежде всего извиниться перед украинцами, а также прийти на помощь раньше.

"Как бы это обидно не звучало из моих уст, но для меня это просто покупка Украины и откуп от собственных грехов, которые у тебя были во время вторжения в Украину. Но ни один из них, кто выступал в московии с 2014 года, ни один не говорит "Извините меня, украинцы. Простите мне за то, что я была слепа, глуха, нема, я не понимала". Никто из них не извинился... Не деньгами тыкать и махать перед украинцами, я отстрою..." - заявила певица.

Также она не понимает, чего Лобода ждала аж месяц, пока решила помочь родному городу.

"Месяц надо было ждать, чтобы понять, что в твоем Ирпене творится? У тебя людей убивали в Ирпене, ты месяц ждала? Ради чего? Корпоративов на птицефабрике или петь на день России? И как ты проследишь это финансирование?" - прокомментировала Приходько.

Также Приходько называет действия продюсера Юрия Бардаша, который сравнивает украинские слоганы с нацисткой Германией и его другие высказывания - сидением на двух стульях. И добавляет: такие люди будут смотреть, в какую сторону идет победа. К ним Анастасия отнесла много певиц из Украины: Ани Лорак, MARUV, Анну Седокову, Елку и других.

Напомним, Светлана Лобода предоставила три миллиона гривен на достройку частично разрушенного рашистами здания детского сада в своем родном городе Ирпене.

Заметим, что Лобода, которая в марте признала Россию виновной в нападении на Украину, сейчас регулярно посещает родной город. На днях певица также посетила разрушенные кварталы Ирпеня и побывала в ЖК "Фортуна", где жили российские оккупанты во время блокады.

Мы также писали, что Приходько назвала Потапа "г*вном", но ответ певца поразил всех. По его мнению, сейчас все, включая артистов должны быть вместе и едины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Анастасия ПриходькоЛобода