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Приходько - Лободі: "Місяць треба було чекати, щоб зрозуміти, що в твоєму Ірпені вбивають людей?"

Приходько висловилася про Лободу (колаж Styler)
Автор: Марина Настевич

Українська співачка Анастасія Приходько відверто розповіла, що думає про своїх колег, які після 2014 року виступали в Росії, а після повномасштабного вторгнення РФ у 2022-му різко стали патріотами.

Зокрема, в інтерв'ю "МУЗВАР" артистка досить жорстко "пройшлася" по Світлані Лободі.

Після 24 лютого Лобода підтримала Україну, а також заявила, що відбудує за власний кошт один зі зруйнованих дитсадків в Ірпені. Приходько наголосила, що для неї це виглядає як відкуп від гріхів.

На думку Анастасії, колезі треба було перш за все вибачитися перед українцями, а також прийти на допомогу раніше.

"Як би це прикро не звучало з моїх вуст, але для мене це просто купівля України та відкуп від власних гріхів, які у тебе були під час вторгнення в Україну. Але жоден з них, хто виступав в московії з 2014 року, жодний не каже "Вибачте мені, українці. Вибачте мені за те, що я була сліпа, глуха, німа, я не розуміла". Ніхто з них не вибачився… Не грошима тикати і махати перед українцями, я відбудую…" - заявила співачка.

Також вона не розуміє, чого Лобода чекала аж місяць, поки вирішила допомогти рідному місту.

"Місяць треба було чекати, щоб зрозуміти, що в твоєму Ірпені коїться? В тебе людей вбивали в Ірпені, ти місяць чекала? Заради чого? Корпоративів на птахофабриці чи співати на день Росії? І як ти прослідкуєш це фінансування?" - прокоментувала Приходько.

Також Приходько називає дії продюсера Юрія Бардаша, який порівнює українські слогани з нацисткою Німеччиною та його інші висловлювання - сидінням на двох стільцях. І додає: такі люди будуть дивитись, у який бік йде перемога. До них Анастасія віднесла багато співачок з України: Ані Лорак, MARUV, Анну Сєдокову, Йолку та інших.

Нагадаємо, Світлана Лобода надала три мільйони гривень на добудову частково зруйнованої рашистами будівлі дитячого садочка у своєму рідному місті Ірпені.

Зауважимо, що Лобода, яка у березні визнала Росію винною в нападі на Україну, зараз регулярно відвідує рідне місто. Днями співачка також відвідала зруйновані квартали Ірпеня і побувала у ЖК "Фортуна", де жили російські окупанти під час блокади.

Ми також писали, що Приходько назвала Потапа "г*вном", але відповідь співака вразила всіх. На його думку, зараз всі, включаючи артистів повинні бути разом і єдині.

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Анастасія ПриходькоЛобода