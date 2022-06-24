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Три миллиона на детсад: Лобода придумала, как помочь родному Ирпеню (фото)

Новина українською →
Ирпень, Пятница 24 июня 2022 14:42
Три миллиона на детсад: Лобода придумала, как помочь родному Ирпеню (фото) Светлана Лобода помогает Ирпеню (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Автор: Марина Настевич

Украинская певица Светлана Лобода, которая родилась в Ирпене, который претерпел сокрушительные разрушения в результате атаки российских оккупантов, решила помочь отстраиваться родному городу.

Как стало известно Styler, на днях артистка предоставила три миллиона гривен на достройку частично разрушенного рашистами здания детского сада "Веночек".

Заметим, что общая стоимость достройки этого детсада составляет около 24 миллионов гривен. И это без учета повреждений вследствие боевых действий.

В пресс-службе Лободы сообщили, что команда певицы даже основала международный благотворительный фонд для скорейшего достижения цели по достройке "Веночка".

Три миллиона на детсад: Лобода придумала, как помочь родному Ирпеню (фото)Три миллиона на детсад: Лобода придумала, как помочь родному Ирпеню (фото)Три миллиона на детсад: Лобода придумала, как помочь родному Ирпеню (фото)

Лобода поможет отстроить детский сад в Ирпене (фото: пресс-служба певицы)

По словам Светланы, она "направит все возможные усилия" и присоединится к сбору средств на восстановление дошкольного учреждения в родном городе.

"Самое важное сегодня - это восстановить жизнь и быт города. Мы благодарим всех, кто приобщается к помощи нашему городу. Детсад должен открыть свои двери маленьким посетителям как можно быстрее", - сказал мэр города на встрече с певицей.

Отметим, что Лобода, которая в марте признала Россию виновной в нападении на Украину, сейчас регулярно посещает родной город. На днях певица также посетила разрушенные кварталы Ирпеня и побывала в ЖК "Фортуна", где жили российские оккупанты во время блокады.

"Я не знаю, что должно произойти, чтобы украинцы простили все, что происходило здесь! Ирпень. 112 день войны", - написала артистка в Instagram, показав видео из города.

Напомним, недавно Лобода представила новую песню на украинском языке под названием "Молитва" - она стала первой работой артистки с начала полномасштабного нападения РФ на нашу страну.

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Лобода Ирпень
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