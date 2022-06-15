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Лобода приехала в родной Ирпень: Что должно произойти, чтоб украинцы такое простили?! (видео)

Новина українською →
Ирпень, Среда 15 июня 2022 22:51
Лобода приехала в родной Ирпень: Что должно произойти, чтоб украинцы такое простили?! (видео) Фото: Светлана Лобода посетила Ирпень (instagram.com/lobodaofficial)
Автор: Владимир Костырин

Светлана Лобода посетила Ирпень - родной город артистки, в котором прошло ее детство, и который после российской оккупации стал напоминать руины. Звезда поделилась красноречивым видео о шрамах на своей малой родине, показав следы "русского мира", что несли с собой захватчики.

Жуткие кадры певица опубликовала в своем Instagram.

На ролике показан разрушенный мост, разбитые улицы и разбомбленные и сожженные жилые дома некогда уютного, тихого и процветающего пригорода столицы Украины.

Лобода приехала в родной Ирпень: Что должно произойти, чтоб украинцы такое простили?! (видео)Лобода приехала в родной Ирпень: Что должно произойти, чтоб украинцы такое простили?! (видео)Лобода приехала в родной Ирпень: Что должно произойти, чтоб украинцы такое простили?! (видео)

Светлана Лобода приехала в родной Ирпень, пострадавший от нашествия российских оккупантов (фото: скриншот с видео instagram.com/lobodaofficial)

"…Я не знаю, что должно произойти, чтоб украинцы простили все то, что происходило здесь!…" - подписала LOBODA видео, задав риторический вопрос.

Вместе с артисткой был мэр Ирпеня Александр Маркушин, который сопровождал Светлану и рассказывал о происходившем в городе во время навалы рашистов.

Лобода приехала в родной Ирпень: Что должно произойти, чтоб украинцы такое простили?! (видео)Лобода приехала в родной Ирпень: Что должно произойти, чтоб украинцы такое простили?! (видео)Лобода приехала в родной Ирпень: Что должно произойти, чтоб украинцы такое простили?! (видео)Лобода приехала в родной Ирпень: Что должно произойти, чтоб украинцы такое простили?! (видео)Лобода приехала в родной Ирпень: Что должно произойти, чтоб украинцы такое простили?! (видео)Лобода приехала в родной Ирпень: Что должно произойти, чтоб украинцы такое простили?! (видео)

Светлана Лобода в Ирпене воочию увидела последствия российской оккупации (фото: скриншот с видео instagram.com/lobodaofficial)

Ранее Лобода решила перечислять на нужды родного города половину средств, полученных с каждого ее концерта.

Артистка также несколько недель назад запустила центр оказания психологической помощи и моральной поддержки "Loboda Help Center", и сейчас признается, что ей "становится тепло и моя душа испытывает радость, когда нам удается помочь еще и материально".

Светлана рассказывает, что получает письма и посты благодарности, которые служат для нее вдохновением.

"Благодаря каждому из нас, маленьким ежедневным шагам и большим сердцам, мы приближаем друг друга к победе", - пишет Лобода в сети.

Видео: Светлана Лобода посетила родной Ирпень, сильно пострадавший от навалы рашистов

Напомним, недавно Лобода представила новую песню на украинском языке под названием "Молитва" - она сала первой работой артистки с начала полномасштабного нападения РФ на нашу страну.

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Лобода Ирпень
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