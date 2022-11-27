Приготуйтеся до змін у особистому житті: гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 28 листопада по 4 грудня

Овен

Найближчого тижня Овни зможуть здобути щастя і змінити своє життя на краще. Для цього варто визначитися зі своїми цілями та завданнями на найближчий час, щоб не витрачати час та ресурси марно. Найсильнішими днями стануть 29 листопада та 1 грудня.

Варто прислухатися до порад людей із близького оточення та не відмовлятися від нових знайомств. Можливо, у вашому житті з'явиться новий друг чи наставник.

Телець

Останнім часом у Тельців нагромадилися недоброзичливці чи люди з негативним ставленням. Намагайтеся обмежити спілкування з такими людьми, тому що зайве джерело негативу вам зараз ні до чого.

Найближчий тиждень стане сприятливим для далекої дороги, найвдаліший день - вівторок. Можна проводити ділові переговори або робити важливі покупки.

Близнюки

Остерігайтеся ворогів, які намагатимуться ставити вам палиці у колеса. Це можуть бути недалекі люди з вашого оточення чи ті, хто вам заздрить. Намагайтеся триматися подалі від тих, хто виявляє негатив.

Рак

Настав час відпустити минуле і пробачити людям за заподіяне зло. Перестаньте прокручувати у думках події, які були раніше. Почніть думати про майбутнє, будувати плани та ставити цілі.

Завдяки оптимізму ви зможете згорнути гори та подолати перешкоди, які раніше вам заважали. Довіртеся інтуїції.

Лев

На стику осені та зими Леви можуть пережити кілька неприємних поразок – у коханні, у справах та фінансовій сфері. Але ці неприємності допоможуть стати сильнішими та навчать бути сміливішими в майбутньому.

Постарайтеся в найближчий тиждень бути економнішим і упорядкуйте фінансові справи. Вам потрібно навчитися економити не лише гроші, але ще й час, який краще пускати на правильні справи та проєкти.

Діва

Найближчими днями Дівам потрібно загальмуватись і зробити дні неспішними. Якщо є така можливість – почитайте книгу, подивіться хороший фільм чи займіться спокійним вивченням будь-якої сфери для здобуття нових навичок.

Будьте обережні у любовній сфері, щоб з вашої вини не з'явився любовний трикутник.

Терези

Найбільшою помилкою найближчим часом може стати брехня. Не варто брехати заради вигоди або щоб додати собі важливості. Пам'ятайте, що єдина брехня, яка допустима – це на спасіння. Намагайтеся нікого не образити своїми діями.

У любовних питаннях не звертайте уваги на поради, покладайтеся тільки на себе. Порадникам подякуйте за спроби допомогти, але думайте власною головою.

Скорпіон

Найближчими днями Скорпіонам варто згадати, що вони можуть самостійно змінити своє життя. Ніхто не змахне чарівною паличкою, щоб вам стало краще жити. З 28 листопада по 4 грудня – чудовий період, щоб впустити у своє життя щось нове.

Досягти успіху та виконання багатьох бажань допоможе повний порятунок від ілюзій.

Стрілець

Якщо ви заплуталися в житті та втратили шлях до щастя, то найближчі 7 днів стануть чудовим періодом, щоби це виправити. Прислухайтеся до власної інтуїції у складних ситуаціях і вірте своєму чуттю.

Якщо у вас з'явитися мотивація, то досягти успіху і бажаного не складе особливих труднощів. У спілкуванні з іншими людьми виявите більше тактовності та терпіння, ким би не був ваш співрозмовник. Агресія та грубість може призвести до сварок та появи нових ворогів.

Козоріг

Постарайтеся не потрапити в пастку чужого впливу, особливо зараз. У вас є шанс отримати можливість зміни на краще. Не слухайте поради малознайомих людей.

Зверніться до власного досвіду та постарайтеся не зациклюватися на помилках у минулому. Не поринайте в самоаналіз.

Водолій

Успіх найближчими днями кататиметься на американських гірках - то прийде, то знову покине. Постарайтеся не впадати в крайнощі. Збалансуйте періоди роботи та відпочинку – не забувайте про черговість обох процесів.

Підтримуйте контакт із близькими, не забувайте з ними спілкуватися та цікавитися їхніми справами. Підтримайте друзів та колег. З малознайомими людьми постарайтеся не відвертись.

Риби

Найвдаліші на цьому тижні - вівторок і четвер. У решту днів можуть бути невеликі розчарування. Щоб зменшити ймовірність виникнення проблем, відкиньте всі негативні думки та постарайтеся дивитися на життя більш позитивно.

Побоюйтеся поспіху, прояву агресії та будьте обережнішими з грошима найближчими днями.