Приготовьтесь к переменам в личной жизни: гороскоп для всех знаков Зодиака с 28 ноября по 4 декабря

Овен

В ближайшую неделю Овны смогут обрести счастье и изменить свою жизнь в лучшую сторону. Для этого стоит определиться со своими целями и задачами на ближайшее время, чтобы не тратить время и ресурсы впустую. Самыми сильными днями станут 29 ноября и 1 декабря.

Стоит прислушаться к советам людей из близкого окружения и не отказываться от новых знакомств. Возможно, в вашей жизни появится новый друг или наставник.

Телец

За последнее время у Тельцов накопились недоброжелатели или люди с негативным отношением. Постарайтесь ограничить общение с такими людьми, так как лишний источник негатива вам сейчас ни к чему.

Ближайшая неделя станет благоприятной для дальней дороги, самый удачный день - вторник. Можно проводить деловые переговоры или совершать важные покупки.

Близнецы

Остерегайтесь врагов, которые будут пытаться ставить вам палки в колеса. Это могут быть недалекие люди из вашего окружения или те, кто вам завидует. Постарайтесь держаться подальше от тех, кто проявляет негатив.

Рак

Пришла пора отпустить прошлое и простить людей за причиненное зло. Перестаньте прокручивать в мыслях события, которые были ранее. Начните думать о будущем, строить планы и ставить цели.

Благодаря оптимизму вы сможете свернуть горы и преодолеть препятствия, которые ранее вам мешали. Доверьтесь интуиции.

Лев

На стыке осени и зимы Львы могут пережить несколько неприятных поражений - в любви, в делах и финансовой сфере. Но эти неприятности помогут стать сильнее и научат быть смелее в будущем.

Постарайтесь в ближайшую неделю быть экономнее и приведите в порядок финансовые дела. Вам нужно научиться экономить не только деньги, но еще и время, которое лучше пускать на правильные дела и проекты.

Дева

В ближайшие дни Девам нужно затормозиться и сделать дни неспешными. Если есть такая возможность - почитайте книгу, посмотрите хороший фильм или займитесь спокойным изучением какой-либо сферы для получения новых навыков.

Будьте осторожны в любовной сфере, чтобы по вашей вине не появился любовный треугольник.

Весы

Самой большой ошибкой в ближайшее время может стать ложь. Не стоит врать ради выгоды или, чтобы добавить себе важности. Помните, что единственная ложь, которая допустима - это во спасение. Постарайтесь никого не обидеть своими действиями.

В любовных вопросах не обращайте внимания на советы, полагайтесь только лишь на себя. Советчиков поблагодарите за попытки помочь, но думайте собственной головой.

Скорпион

В ближайшие дни Скорпионам стоит вспомнить, что они могут самостоятельно изменить свою жизнь. Никто не взмахнет волшебной палочкой, чтобы вам стало лучше жить. С 28 ноября по 4 декабря - отличный период, чтобы впустить в свою жизнь что-то новое.

Достигнуть успеха и исполнения многих желаний поможет полное избавление от иллюзий.

Стрелец

Если вы запутались в жизнь и потеряли путь к счастью, то ближайшие 7 дней станут отличным периодом, чтобы это исправить. Прислушивайтесь к собственной интуиции в сложных ситуациях и верьте своему чутью.

Если у вас появиться мотивация, то достигнуть успеха и желаемого не составит особого труда. В общении с другими людьми проявите больше тактичности и терпения, кем бы ни был ваш собеседник. Агрессия и грубость может привести к ссорам и появлению новых врагов.

Козерог

Постарайтесь не угодить в ловушку чужого влияния, особенно сейчас. У вас есть шанс получить возможность на изменения в лучшую сторону. Не слушайте советы малознакомых людей.

Обратитесь к собственному опыту и постарайтесь не зацикливаться на ошибках в прошлом. Не погружайтесь в самоанализ.

Водолей

Удача в ближайшие дни будет кататься на американских горках - то придет, то снова покинет. Постарайтесь не впадать в крайности. Сбалансируйте периоды работы и отдыха - не забывайте об очередности обоих процессов.

Поддерживайте контакт с близкими, не забывайте с ними общаться и интересоваться их делами. Поддержите друзей и коллег. С малознакомыми людьми постарайтесь не откровенничать.

Рыбы

Самые удачные дни на этой неделе - вторник и четверг. В остальные дни могут быть небольшие разочарования. Чтобы снизить вероятность возникновения проблем, отбросьте все негативные мысли и постарайтесь смотреть на жизнь более позитивно.

Опасайтесь спешки, проявления агрессии и будьте аккуратнее с деньгами в ближайшие дни.