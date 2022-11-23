Доведеться подолати перешкоди: знаки Зодіаку, яким грудень принесе труднощі

Гороскоп на грудень попереджає, що останній місяць року стане справжнім випробуванням для деяких представників зодіакального сузір'я. Через різні труднощі та неприємності їм буде складніше відпочити під час свят.

Рак

У грудні планети не будуть прихильні до Раків. Перехід Марса до Близнюків додасть підвищеного навантаження і змусить витратити більше грошей. На професійному рівні, попри зусилля, результати будуть не надто блискучі.

У бізнесменів можливі проблеми з партнерами й це негативно позначиться на прибутках. Варто відкласти нові проєкти до найкращих часів. А в останній місяць року варто відпочити та відновить сили перед новими звершеннями.

Скорпіон

Грудень може принести звільнення, розриви, напруженість із колегами, інші проблеми у професійній сфері. При ретроградному Марсі в Близнюках можливі злети та падіння. Вся ця карусель подій може призвести до стресу, який завдасть значної шкоди фізичному та психічному здоров'ю.

Під час Повні можливі непорозуміння - люди можуть неправильно витлумачити ваші наміри. Вам варто спокійно в усьому розібратись і в майбутньому за цей складний період ви отримаєте відмінну компенсацію. За будь-яку ціну уникайте конфліктів.

Козеріг

Останній місяць року однозначно не стане подарунком для Козерогів, особливо щодо роботи. Вам доведеться виконувати складні завдання, які явно перевищують ваші навички та здібності. Ймовірно, вам доведеться домовитись про зустріч чи тісно співпрацювати з неприємним колегою.

Повня у Близнюках запустить сніжний ком труднощів. Але це торкнеться багатьох людей, тож самотньо вам не буде.

Будьте дуже уважними та обережними в особистому плані, оскільки можливі труднощі у спілкуванні з партнером або з кимось із близького оточення. У повітрі постійно витатиме гроза.