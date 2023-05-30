Приготуйте вдома ці іриски, і більше не поглянете на магазинні
Іриски – це вершкові цукерки, які люблять дорослі та діти. Магазинний склад солодощів бажає кращого, тому їх з легкістю можна приготувати вдома.
Рецептом смаколиків поділився кулінар Олексій Крючков у Instagram.
Для ірисок вам знадобляться
- 600 гр сметани 20%
- 600 гр цукру
- 70 гр вершкового масла
Покроковий рецепт приготування
Доведіть сметану до кипіння та додайте цукор. Коли цукор розтане в сметані - зменште вогонь і готуйте до карамельного кольору. Це займе деякий час. Це не 20-30 хв. Постійно помішуйте, щоб цукор, що опустився на дно, не пригорів.
Суміш буде поступово змінювати колір. Після додавання масла, готуйте доки суміш не стане густою.
Як перевірити готовність: візьміть чайною ложкою суміш і покладіть у холодну воду. Повинна утворитися м'яка кулька. Після виливання на пергамент суміш буде дуже гарячою. Залишіть її охолонути. Можна вилити в якусь форму силіконову чи іншу, а потім нарізати.
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