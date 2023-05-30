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Приготуйте вдома ці іриски, і більше не поглянете на магазинні

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Вівторок 30 травня 2023 16:19
Приготуйте вдома ці іриски, і більше не поглянете на магазинні Рецепт смачних ірисок (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Іриски – це вершкові цукерки, які люблять дорослі та діти. Магазинний склад солодощів бажає кращого, тому їх з легкістю можна приготувати вдома.

Рецептом смаколиків поділився кулінар Олексій Крючков у Instagram.

Для ірисок вам знадобляться

  • 600 гр сметани 20%
  • 600 гр цукру
  • 70 гр вершкового масла

Покроковий рецепт приготування

Доведіть сметану до кипіння та додайте цукор. Коли цукор розтане в сметані - зменште вогонь і готуйте до карамельного кольору. Це займе деякий час. Це не 20-30 хв. Постійно помішуйте, щоб цукор, що опустився на дно, не пригорів.

Суміш буде поступово змінювати колір. Після додавання масла, готуйте доки суміш не стане густою.

Як перевірити готовність: візьміть чайною ложкою суміш і покладіть у холодну воду. Повинна утворитися м'яка кулька. Після виливання на пергамент суміш буде дуже гарячою. Залишіть її охолонути. Можна вилити в якусь форму силіконову чи іншу, а потім нарізати.

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Також ми розповідали, як приготувати дуже ліниві вареники за 15 хвилин.

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