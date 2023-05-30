Приготовьте дома эти ириски, и больше не взглянете на магазинные
Ириски - это сливочные конфеты, которые любят взрослые и дети. Магазинный состав сладостей оставляет желать лучшего, поэтому их с легкостью можно приготовить дома.
Рецептом вкусностей поделился кулинар Алексей Крючков в Instagram.
Для ирисок вам понадобятся
- 600 гр сметаны 20%
- 600 гр сахара
- 70 гр сливочного масла
Пошаговый рецепт приготовления
Доведите сметану до кипения и добавьте сахар. Когда сахар растает в сметане – убавьте огонь и готовьте до карамельного цвета. Это займет некоторое время. Не 20-30 мин. Постоянно помешивайте, чтобы опустившийся на дно сахар, не пригорел.
Смесь будет очень постепенно менять цвет. После добавления масла, готовьте пока смесь не станет густой.
Как проверить готовность: возьмите чайной ложкой смесь и положите в холодную воду. Должен образоваться мягкий шарик. После выливания на пергамент смесь будет очень горячая. Оставьте ее остыть. Можно вылить в какую-нибудь форму силиконовую или другую, а потом порезать.
Раньше мы писали, как приготовить те самые пирожки с повидлом из нашего детства.
Также мы рассказывали, как приготовить очень ленивые вареники за 15 минут.