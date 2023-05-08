Дуже ліниві вареники за 15 хвилин. Цей рецепт ви точно збережете
Ліниві вареники - відмінний варіант для сніданку. Готувати їх швидко, а їсти дуже смачно. До того ж в них немає зайвого жиру, який залишається при смаженні, наприклад, сирників.
Рецептом лінивих вареників поділився популярний український шеф-кухар Євген Клопотенко на своєму YouTube-каналі.
Рецепт ідеальних лінивих вареників
Для приготування смачних лінивих вареників вам знадобляться:
Для соусу:
Візьміть сир, перетріть через сито, щоб вареники вийшли без грудочок.Із половини лимона натріть цедру за допомогою терки.
У мисці змішайте сир, цукор, дрібку солі, лимонну цедру та яйце. Додайте борошна та замісіть тісто. У каструлю налийте достатню кількість води і доведіть до кипіння.
Робочу поверхню засипте борошном. Скачайте з тіста довгі трубочки і поріжте їх на шматочки довільної форми.Трохи приплюсніть і обваляйте в борошні.
Відваріть шматочки тіста в киплячій воді протягом дві хвилин після спливання. Доки варяться вареники, приготуйте соус.
Змішайте йогурт, цукрову пудру та подрібнене листя м'яти з двох гілочок. Подавайте вареники з соусом.
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