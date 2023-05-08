Дуже ліниві вареники за 15 хвилин. Цей рецепт ви точно збережете

Ліниві вареники - відмінний варіант для сніданку. Готувати їх швидко, а їсти дуже смачно. До того ж в них немає зайвого жиру, який залишається при смаженні, наприклад, сирників.

Рецепт ідеальних лінивих вареників

Для приготування смачних лінивих вареників вам знадобляться:

300 г сиру

1 яйце

2 ст. л. цукру

4 ст. л. борошна

1 дрібка солі (+ дрібка, щоб додати в воду при варінні)

3 г цедри лимона

Для соусу:

200 г натурального йогурту

1 ст. л. цукрової пудри

2 гілочки м'яти

Як готувати ліниві вареники

Візьміть сир, перетріть через сито, щоб вареники вийшли без грудочок.Із половини лимона натріть цедру за допомогою терки.

У мисці змішайте сир, цукор, дрібку солі, лимонну цедру та яйце. Додайте борошна та замісіть тісто. У каструлю налийте достатню кількість води і доведіть до кипіння.

Робочу поверхню засипте борошном. Скачайте з тіста довгі трубочки і поріжте їх на шматочки довільної форми.Трохи приплюсніть і обваляйте в борошні.

Відваріть шматочки тіста в киплячій воді протягом дві хвилин після спливання. Доки варяться вареники, приготуйте соус.

Змішайте йогурт, цукрову пудру та подрібнене листя м'яти з двох гілочок. Подавайте вареники з соусом.