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Дуже ліниві вареники за 15 хвилин. Цей рецепт ви точно збережете

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Понеділок 08 травня 2023 09:11
Дуже ліниві вареники за 15 хвилин. Цей рецепт ви точно збережете Як приготувати ліниві вареники (скриншот з відео)
Автор: Styler

Ліниві вареники - відмінний варіант для сніданку. Готувати їх швидко, а їсти дуже смачно. До того ж в них немає зайвого жиру, який залишається при смаженні, наприклад, сирників.

Рецептом лінивих вареників поділився популярний український шеф-кухар Євген Клопотенко на своєму YouTube-каналі.

Рецепт ідеальних лінивих вареників

Для приготування смачних лінивих вареників вам знадобляться:

Для соусу:

Візьміть сир, перетріть через сито, щоб вареники вийшли без грудочок.Із половини лимона натріть цедру за допомогою терки.

У мисці змішайте сир, цукор, дрібку солі, лимонну цедру та яйце. Додайте борошна та замісіть тісто. У каструлю налийте достатню кількість води і доведіть до кипіння.

Робочу поверхню засипте борошном. Скачайте з тіста довгі трубочки і поріжте їх на шматочки довільної форми.Трохи приплюсніть і обваляйте в борошні.

Відваріть шматочки тіста в киплячій воді протягом дві хвилин після спливання. Доки варяться вареники, приготуйте соус.

Змішайте йогурт, цукрову пудру та подрібнене листя м'яти з двох гілочок. Подавайте вареники з соусом.

Раніше ми писали про те, як приготувати соленики на мінеральній воді за 5 хвилин.

А ще розповідали про те, як зробити домашні чіпси, які не шкодитимуть фігурі.

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