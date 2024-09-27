Приготуйте кетчуп так - і більше ніколи не будете купувати його в магазині

Що потрібно для домашнього кетчупу

Для того, щоб приготувати домашній кетчуп, потрібні такі продукти:

помідори - 1 кг;

буряк - 200 г;

яблука - 350 г;

цибуля - 200 г;

оцет 9% - 60 мл;

цукор - 60 г;

сіль - 12 г;

гвоздика - до смаку;

лавровий лист - до смаку;

сухий часник - до смаку;

хмелі-сунелі - до смаку;

чорний мелений перець - до смаку;

духмяний перець - до смаку.

Як готувати кетчуп вдома

До складу магазинного кетчупу зазвичай не входять інші овочі, окрім помідорів. А ту пасту, в якій використовують цибулю та фрукти, заведено називати соусом. Хоча така домашня заправка-кетчуп перевершує магазинну за своїм смаком.

Перш за все підготуйте продукти для домашнього кетчупу. Помідори, яблука та буряк ретельно помийте.

Помідори та яблука можна брати будь-якого сорту. При виборі продуктів необхідно звертати увагу на їхній стан - не варто обирати пошкоджені або не надто свіжі овочі, це впливатиме на смак та тривалість зберігання домашнього кетчупу.

Замість буряку часто використовують болгарський перець. Водночас буряк солодший, тому, разом з яблуками, добре збалансовує смак кетчупу. Щоб кетчуп був ще смачнішим, буряк радять попередньо відварити. Потім овоч необхідно почистити від шкірки.

Помідори наріжте навпіл або на четвертинки, з яблук виріжте насіння та наріжте фрукти на скибочки.

Пересипте помідори та яблука у велику каструлю з товстими стінками або казан. Цибулю та буряк наріжте скибками, всипте цибулю в посуд з яблуками та помідорами. Варений буряк додається пізніше.

Перемішайте інгредієнти для домашнього кетчупу, накрийте посуд кришкою і поставте на середній вогонь. Коли овочі розм'якшаться, вкиньте лавровий лист та всі спеції, окрім солі, цукру та оцту. Попри те що приправи нададуть домашньому кетчупу виразного смаку, їх не потрібно занадто багато.

Додавати приправи в кетчуп потрібно після розм'якшення овочів і фруктів (скриншот / Закарпатська Господиня)

Перемішайте інгредієнти і накрийте посуд кришкою. Коли утвориться багато рідини, додайте буряк і нещільно накрийте кришкою казан.

Варити домашній кетчуп потрібно протягом години, періодично перемішуючи масу. Після цього перебийте суміш занурювальним блендером або перетріть через сито.

Кетчуп потрібно перетерти через сито (скриншот / Закарпатська Господиня)

В однорідну масу влийте оцет, додайте цукор та сіль. Перемішайте домашній кетчуп та проваріть ще 40-45 хвилин. Чим довше варити кетчуп, тим густішим він буде.

Готовий домашній кетчуп розлийте по стерилізованих банках і щільно закрите стерилізованими кришками.