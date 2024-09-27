Приготовьте кетчуп так - и больше никогда не будете покупать его в магазине

Что нужно для домашнего кетчупа

Для того чтобы приготовить домашний кетчуп, нужны следующие продукты:

помидоры - 1 кг;

свекла - 200 г;

яблоки - 350 г;

лук - 200 г;

уксус 9% - 60 мл;

сахар - 60 г;

соль - 12 г;

гвоздика - по вкусу;

лавровый лист - по вкусу;

сухой чеснок - по вкусу;

хмели-сунели - по вкусу;

черный молотый перец - по вкусу;

ароматный перец - по вкусу.

Как готовить кетчуп дома

В состав магазинного кетчупа обычно не входят другие овощи, кроме помидоров. А ту пасту, в которой используют лук и фрукты, принято называть соусом. Хотя такая домашняя заправка-кетчуп превосходит магазинную по своему вкусу.

Прежде всего, подготовьте продукты для домашнего кетчупа. Помидоры, яблоки и свеклу тщательно промойте.

Помидоры и яблоки можно брать любого сорта. При выборе продуктов необходимо обращать внимание на их состояние - не стоит выбирать поврежденные или не слишком свежие овощи, это будет влиять на вкус и продолжительность хранения домашнего кетчупа.

Вместо свеклы часто используют болгарский перец. В то же время свекла слаще, поэтому вместе с яблоками хорошо сбалансирует вкус кетчупа. Чтобы кетчуп был еще вкуснее, свеклу советуют предварительно отварить. Затем овощ необходимо почистить от кожуры.

Помидоры нарежьте пополам или четвертинки, из яблок вырежьте семена и нарежьте фрукты на ломтики.

Пересыпьте помидоры и яблоки в большую кастрюлю с толстыми стенками или котел. Лук и свеклу порежьте ломтиками, всыпьте лук в посуду с яблоками и помидорами. Вареную свеклу добавляется позже.

Размешайте ингредиенты для домашнего кетчупа, накройте посуду крышкой и поставьте на средний огонь. Когда овощи размягчаются, бросьте лавровый лист и все специи, кроме соли, сахара и уксуса. Несмотря на то, что приправы придадут домашнему кетчупу выразительный вкус, их не нужно слишком много.

Добавлять приправы в кетчуп нужно после размягчения овощей и фруктов (скриншот / Закарпатська Господиня)

Перемешайте ингредиенты и накройте посуду крышкой. Когда появится много воды, добавьте свеклу и неплотно накройте крышкой котел.

Варить домашний кетчуп нужно в течение часа, периодически перемешивая массу. После этого перебейте смесь погружным блендером или перетрите через сито.

Кетчуп нужно перетереть через сито (скриншот / Закарпатська Господиня)

В однородную массу влейте уксус, добавьте сахар и соль. Перемешайте домашний кетчуп и проварите еще 40-45 минут. Чем дольше варить кетчуп, тем гуще он будет.

Готовый домашний кетчуп разлейте по стерилизованным банкам и плотно закрытый стерилизованными крышками.