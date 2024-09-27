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Приготовьте кетчуп так - и больше никогда не будете покупать его в магазине

Домашний кетчуп вкуснее магазинного (скриншот / Закарпатська Господиня)
Автор: Людмила Рябухіна

Кетчуп - популярный и любимый соус в Украине, им заправляют разнообразные блюда - от бутербродов до пасты. Кроме того, приготовить вкусный кетчуп можно самостоятельно.

О том, как готовить домашний кетчуп, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Закарпатська Господиня".

Что нужно для домашнего кетчупа

Для того чтобы приготовить домашний кетчуп, нужны следующие продукты:

  • помидоры - 1 кг;
  • свекла - 200 г;
  • яблоки - 350 г;
  • лук - 200 г;
  • уксус 9% - 60 мл;
  • сахар - 60 г;
  • соль - 12 г;
  • гвоздика - по вкусу;
  • лавровый лист - по вкусу;
  • сухой чеснок - по вкусу;
  • хмели-сунели - по вкусу;
  • черный молотый перец - по вкусу;
  • ароматный перец - по вкусу.

Как готовить кетчуп дома

В состав магазинного кетчупа обычно не входят другие овощи, кроме помидоров. А ту пасту, в которой используют лук и фрукты, принято называть соусом. Хотя такая домашняя заправка-кетчуп превосходит магазинную по своему вкусу.

Прежде всего, подготовьте продукты для домашнего кетчупа. Помидоры, яблоки и свеклу тщательно промойте.

Помидоры и яблоки можно брать любого сорта. При выборе продуктов необходимо обращать внимание на их состояние - не стоит выбирать поврежденные или не слишком свежие овощи, это будет влиять на вкус и продолжительность хранения домашнего кетчупа.

Вместо свеклы часто используют болгарский перец. В то же время свекла слаще, поэтому вместе с яблоками хорошо сбалансирует вкус кетчупа. Чтобы кетчуп был еще вкуснее, свеклу советуют предварительно отварить. Затем овощ необходимо почистить от кожуры.

Помидоры нарежьте пополам или четвертинки, из яблок вырежьте семена и нарежьте фрукты на ломтики.

Пересыпьте помидоры и яблоки в большую кастрюлю с толстыми стенками или котел. Лук и свеклу порежьте ломтиками, всыпьте лук в посуду с яблоками и помидорами. Вареную свеклу добавляется позже.

Размешайте ингредиенты для домашнего кетчупа, накройте посуду крышкой и поставьте на средний огонь. Когда овощи размягчаются, бросьте лавровый лист и все специи, кроме соли, сахара и уксуса. Несмотря на то, что приправы придадут домашнему кетчупу выразительный вкус, их не нужно слишком много.

Добавлять приправы в кетчуп нужно после размягчения овощей и фруктов (скриншот / Закарпатська Господиня)

Перемешайте ингредиенты и накройте посуду крышкой. Когда появится много воды, добавьте свеклу и неплотно накройте крышкой котел.

Варить домашний кетчуп нужно в течение часа, периодически перемешивая массу. После этого перебейте смесь погружным блендером или перетрите через сито.

Кетчуп нужно перетереть через сито (скриншот / Закарпатська Господиня)

В однородную массу влейте уксус, добавьте сахар и соль. Перемешайте домашний кетчуп и проварите еще 40-45 минут. Чем дольше варить кетчуп, тем гуще он будет.

Готовый домашний кетчуп разлейте по стерилизованным банкам и плотно закрытый стерилизованными крышками.

 

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