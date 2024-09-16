Не менш смачно, проте корисно: 9 продуктів, якими можна замінити майонез

Майонез часто використовують в різноманітних стравах - від бутербродів до смаженої картоплі. Однак він може містити забагато жиру. Втім, майонез можна замінити не менш смачними продуктами.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, чим можна замінити майонез, щоб страви були смачними і нежирними.

Грецький йогурт

Приправте грецький йогурт сіллю та перцем, і він чудово доповнить смак страви. Це найкращий варіант, коли вам потрібна заміна майонезу для легкого смаку. Однак уникайте дуже гострих страв, таких як картопляний салат.

Аквафаба

Якщо ви дотримуєтеся веганської дієти, то вам знайома вода, що залишилася від банки нуту. Збита, вона використовується як замінник яєчного білка у всьому, від випічки до коктейлів.

Збиваючи рідину з нуту, додайте трохи олії, поки смак і текстура не стануть схожими на майонез - і це буде ідеальною заміною майонезу.

Сметана

Майонез насичений і має яєчний смак, а сметана - легка і має незначну кислинку. Але текстури у них схожі. Тож сметана добре смакуватиме з холодним салатом, де майонез є сполучною речовиною.

Вершкове масло

Найкраще використовувати вершкове масло на зовнішній стороні шматка хліба, якщо у вас закінчився майонез - проте розтопленим, ним також можна заправити салат.

Тахіні

Тахіні - це кунжутна паста, найбільш відома завдяки тому, що вона входить до складу хумусу, надаючи йому характерного, але ледь помітного горіхового смаку.

Змішайте рівну кількість тахіні з лимонним соком і водою, і за смаком вона буде більше схожа на майонез, але буде трохи рідшою. Це навряд підійде для намазування на хліб, але деякі салати, овочеві бутерброди або запечена риба будуть добре смакувати з такою заправкою.

Соуси і заправки на сметані

Якщо вам не до вподоби смак сметани, спробуйте приготувати соуси з цим продуктом. Наприклад, для салатів радять додати до сметани трохи гірчиці. Для м'ясних страв і пельменів підійде сметана з хріном, з подрібненими помідорами і зеленню або аджикою.

Кефір

Крім того, що салат можна заправити звичайним підсоленим кефіром, з цим продуктом можна приготувати безліч заправок. Наприклад, лимонно-кефірний соус або соус з авокадо та кефіром.

Авокадо

Додати трохи авокадо замість майонезу - незвична ідея. Він ідеально підходить для бутербродів або бургерів.

Авокадо не дуже добре виконує функцію майонезу для приготування страв, але можна покласти трохи авокадо в кухонний комбайн і додати трохи води або олії, щоб отримати вершкову пасту.

Оливкова олія

Багата на корисні ненасичені жири, оливкова олія добре відома своїми властивостями, що сприяють зміцненню здоров'я. Крім того, вона може бути здоровою, веганською заміною майонезу в багатьох рецептах і стравах.