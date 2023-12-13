Приготувати канапки з ікрою можна по-новому: оригінальний лайфхак з мережі

Який лайфхак варто спробувати

Завдяки цьому способу ікра наглухо розміститься на маслі, й жодна ікринка не відпаде. Автор лайфхаку акцентує нашу увагу на тонкому багеті, щоб канапки малий вишуканий вигляд.

Важливо пам'ятати, що хліб обовʼязково має бути свіжим, щоби було легше робити поглиблення, а вершкове масло залишіть за кімнатної температури, щоб воно стало м'яким.

Як вибрати натуральну червону ікру

Банка ікри повинна бути без механічних пошкоджень і містити чітку інформацію. Намагайтеся вибирати прозору банку, щоб було видно ікринки. Вони повинні бути однакового кольору і розміру.

До того ж варто збовтати ікру. Якщо ви чуєте булькаючі звуки - ікра може бути не дуже свіжою.

Купуйте ікру, якій не більше три місяці - вона вважається найсмачнішою.

Важливо, що занадто низька ціна ікри повинна насторожити. Зберігати ікру при мінусовій температурі можна 12 місяців, якщо при плюсовій - 6 місяців.

Якщо ікринки злипаються і схожі на кашу - ікра несвіжа або її неправильно зберігали.