Приготовить бутерброды с икрой можно по-новому: оригинальный лайфхак из сети

Какой лайфхак стоит попробовать

Благодаря этому способу икра наглухо разместится на масле и ни одна икринка не отпадет. Автор лайфхака акцентирует наше внимание на тонком багете, чтобы бутерброды малы изысканный вид.

Важно помнить, что хлеб обязательно должен быть свежим, чтобы легче было делать углубление, а сливочное масло оставьте при комнатной температуре, чтобы оно стало мягким.

Как выбрать натуральную красную икру

Банка икры должны быть без механических повреждений и содержать четкую информацию. Старайтесь выбирать прозрачную банку, чтобы были видны икринки. Они должны быть одинакового цвета и размера.

К тому же следует взболтать икру. Если вы слышите булькающие звуки - икра может быть не очень свежей.

Купите икру, которой не больше трех месяцев - она считается самой вкусной.

Важно, что слишком низкая цена икры должна насторожить. Хранить икру при минусовой температуре можно 12 месяцев, если при плюсовой - 6 месяцев.

Если икринки слипаются и похожи на кашу - икра несвежая или ее неправильно хранили.