Приготовьте зонты и куртки: какие области накроет похолоданием и ливнями

Погода в Украине в пятницу ожидается неблагоприятная в большинстве областей страны. Синоптики прогнозируют снижение температуры воздуха, шквальный ветер и проливные дожди.

Какая погода ждет украинцев в пятницу, 27 августа, рассказали в Украинском гидрометцентре.

На востоке ожидаются сильные дожди и небольшое усиление ветра. Ночью в регионе от +14 до +17 градусов, днем температура упадет до +23 +26 градусов, местами еще продержится +27 +29 градусов.

Дожди захватят и южные области страны, сухо будет только в Николаеве. Осадки прогнозируются и в ночное время, и в дневное. Температура воздуха ночью +15 +19 градусов, днем в Одессе и Николаеве +24 +27 градусов, в Херсоне до +29 градусов. В Крыму будет идти дождь, ожидается ветер. Ночью +17 +19 градусов, днем +26 +28 градусов.

В северной части синоптики прогнозируют похолодание и дожди, сильный ветер. Ночью +10 +12 градусов, днем столбики термометров покажут +20 +22 градуса.

В западных областях будет идти дождь, местами сильный. Ожидается сильный ветер. Ночью в регионе температура составит +10 +13 градусов, днем прогреется до +17 +21 градуса, местами до +22 +23 градусов.

В центральной части страны ночной дождь к утру прекратиться и будет сухо, возможно усиление ветра. Ночью от +11 до +15 градусов, днем от +22 до +24 градусов.

В Киеве 27 августа ожидается сухая и ясная погода. Ночной дождь к утру закончится. Ночью в столице +11 +13 градусов, днем от +21 до +23 градусов.

Карта погоды на пятницу, 27 августа