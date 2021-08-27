Приготуйте парасолі і куртки: які області накриє похолоданням і зливами

Погода в Україні в п'ятницю очікується несприятлива в більшості областей країни. Синоптики прогнозують зниження температури повітря, шквальний вітер і проливні дощі.

Яка погода чекає українців у п'ятницю, 27 серпня, розповіли в Українському гідрометцентрі.

На сході очікуються сильні дощі та невелике посилення вітру. Вночі в регіоні від +14 до +17 градусів, вдень температура впаде до +23 +26 градусів, місцями ще протримається +27 + 29 градусів.

Дощі захоплять і південні області країни, сухо буде тільки в Миколаєві. Опади прогнозуються і в нічний час, і в денний. Температура повітря вночі + 15 +19 градусів, вдень в Одесі та Миколаєві +24 +27 градусів, в Херсоні до + 29 градусів. У Криму йтиме дощ, очікується вітер. Вночі + 17 +19 градусів, вдень +26 + 28 градусів.

У північній частині синоптики прогнозують похолодання і дощі, сильний вітер. Вночі + 10 +12 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть +20 + 22 градуси.

У західних областях йтиме дощ, місцями сильний. Очікується сильний вітер. Вночі в регіоні температура становитиме + 10 +13 градусів, вдень прогріється до +17 +21 градуса, місцями до +22 + 23 градусів.

У центральній частині країни нічний дощ до ранку припинитися і буде сухо, можливе посилення вітру. Вночі від +11 до +15 градусів, вдень від +22 до + 24 градусів.

У Києві 27 серпня очікується суха і ясна погода. Нічний дощ до ранку закінчиться. Вночі в столиці + 11 +13 градусів, вдень від +21 до + 23 градусів.

Карта погоди на п'ятницю, 27 серпня