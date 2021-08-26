Идем к осени: синоптики напугали ночным похолоданием до +4 градусов

Погода в Украине все больше напоминает о приближении осеннего периода. Синоптики предупредили о ночном холоде и температурных качелях, которые нас ждут до конца лета.

Что будет с погодой в Украине до конца августа - читайте ниже в нашем материале.

"Идем уважительно к осени. Ночная температура, например, в Карпатах, уже опускается до +5+6 градусов. А завершение недели ночью почти повсюду на Западе Украины похолодит колючими четырьмя-восемью градусами тепла", - предупредила Наталка Диденко.

Какая погода будет в пятницу

Однако, по словам синоптика, дневная температура все еще будет радовать высокими показателями. Так, 27 августа в большинстве областей +20+26 градусов, а на востоке до +29. Прохладнее на западе +18+23 градуса.

Не обойдется в пятницу и без дождей. Осадки 27 августа предполагаются на Западе и периодически на востоке.

"В центральной части будет преимущественно сухо, разве что вечером пройдет местами дождь. На севере, юге - без осадков", - добавила Диденко.

Что будет с погодой в Киеве

По словам синоптика, 27 августа в Киеве будет сухо, днем +22+23 градуса.

А вот 29-30 числа в столице станет почти жарко, +27+29 градусов. Правда, ненадолго, потом снова градусы сползут ниже.

По данным ресурса Gismeteo, в столице будут температурные качели. К концу недели начнет теплеть, в понедельник ожидается +29, а со вторника, 31-го августа резко похолодает до +21 градуса. Начало сентября будет балансировать на отметках +16+21, периодически ожидаются дожди.

Скрин: Прогноз погоды для Киева на 10 дней (gismeteo.ua)

Прогноз до конца недели по Украине

Наталка Диденко прогнозирует, что в целом, погода предполагается 28-29 августа в большинстве областей комфортной. Только на Западе будет воздух свежее и с периодическими дождями.