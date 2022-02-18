Как приготовить вкусную и быструю запеканку из спагетти: понравится всей семье

Для приготовления запеканки на основе спагетти понадобится:

500 граммов спагетти;

2 столовые ложки измельченного чеснока;

1 стакан нарезанного лука;

1 стакан нарезанного болгарского перца;

650 граммов томатной пасты;

2 столовые ложки свежего базилика;

1 стакан воды;

1-2 столовые ложки оливкового масла;

1 стакан тертого сыра пармезан;

1 стакан измельченного сыра гауда или моцарелла;

соль и перец по своему вкусу.

Способ приготовления:

Сначала разогрейте духовку до 180 градусов. После этого в прямоугольную стеклянную или керамическую форму для запекания выложите все макароны. Нужно разложить их так, чтобы спагетти не лежали друг на друге и могли равномерно приготовиться.

Рецепт запеканки из спагетти (5minutecrafts)

Далее добавьте в блюдо оливковое масло, соль и перец.

Затем к макаронам добавьте чеснок, лук и томатное пюре. Также поверх выложите остальных ингредиентов, а именно перец и базилик.

Рецепт запеканки из спагетти (5minutecrafts)

Влейте воду так, чтобы спагетти полностью покрылось, примерно до половины формы. Деревянной ложкой осторожно смешайте воду с томатным соусом и остальными ингредиентами.

Рецепт запеканки из спагетти (5minutecrafts)

Кроме того, поверху добавьте слой сыра пармезан. Выпекайте при температуре 180 градусов примерно 10 минут. Затем выключите духовку и оставьте макароны еще на 5 минут.

Рецепт запеканки из спагетти (5minutecrafts)