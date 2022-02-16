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Готовим свиную рульку с хрустящей корочкой: получается идеально

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Среда 16 февраля 2022 14:25
Готовим свиную рульку с хрустящей корочкой: получается идеально Фото: Рецепт свиной рульки с хрустящей корочкой (freepic.com)
Автор: Styler

Рулька с хрустящей корочкой легко получится у вас дома.

Ее рецептом в Instagram поделилась блогер Маша Шмидт.

Кулинар советует брать мясо без большого количества жира, тогда блюдо получится идеальным.

Ингредиенты

  • рулька 1 шт.
  • чеснок 2 головки
  • кориандр в зернах 1 ч.л.
  • лавровый лист 1-2 шт.
  • перец черный 3-4 горошины
  • 0,5 л темного пива (козел, например)
  • лук, морковь, сельдерей (любые коренья, которые есть по половине)
  • соль

Пошаговый рецепт приготовления

В ступке разотрите лавровый лист. Затем туда добавьте кориандр, перец и перетрите в порошок. К специям добавьте 1,5 головки очищенного чеснока и перетрите все в пасту. Добавьте соль.

Рульку хорошо высушите бумажным полотенцем и нашпигуйте оставшимся чесноком. Кожу надрежьте квадратиками, чтобы жир вытапливался при запекании.

Нашпигуйте рульку оставшимся чесноком и половиной чесночной пасты со специями, поддевая мясо ножом, чтобы запихнуть пасту поглубже ближе к кости со всех сторон. Остальной пастой обмажьте рульку сверху и оставьте на сутки.

В небольшую форму для запекания выстелите пергамент, налейте пиво, туда крупно нарежьте коренья (морковь, лук…). Поставьте туда рульку, зафиксируйте, чтобы она не заваливалась. И запекайте 2 часа при 160 градусах, периодически поливая соком.

Увеличьте температуру до 190-200 градусов и включите конвекцию. Снова смажьте соком из-под рульки и запекайте еще 15 мин.

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