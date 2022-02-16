Готовим свиную рульку с хрустящей корочкой: получается идеально

Кулинар советует брать мясо без большого количества жира, тогда блюдо получится идеальным.

Ингредиенты

рулька 1 шт.

чеснок 2 головки

кориандр в зернах 1 ч.л.

лавровый лист 1-2 шт.

перец черный 3-4 горошины

0,5 л темного пива (козел, например)

лук, морковь, сельдерей (любые коренья, которые есть по половине)

соль

Пошаговый рецепт приготовления

В ступке разотрите лавровый лист. Затем туда добавьте кориандр, перец и перетрите в порошок. К специям добавьте 1,5 головки очищенного чеснока и перетрите все в пасту. Добавьте соль.

Рульку хорошо высушите бумажным полотенцем и нашпигуйте оставшимся чесноком. Кожу надрежьте квадратиками, чтобы жир вытапливался при запекании.



Нашпигуйте рульку оставшимся чесноком и половиной чесночной пасты со специями, поддевая мясо ножом, чтобы запихнуть пасту поглубже ближе к кости со всех сторон. Остальной пастой обмажьте рульку сверху и оставьте на сутки.



В небольшую форму для запекания выстелите пергамент, налейте пиво, туда крупно нарежьте коренья (морковь, лук…). Поставьте туда рульку, зафиксируйте, чтобы она не заваливалась. И запекайте 2 часа при 160 градусах, периодически поливая соком.



Увеличьте температуру до 190-200 градусов и включите конвекцию. Снова смажьте соком из-под рульки и запекайте еще 15 мин.