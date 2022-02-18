Як приготувати смачну та швидку запіканку зі спагеті: сподобається усій родині

Після робочого дня усі хочуть мінімум часу витрачати на приготування їжі. Найкращим рішенням буде зробити запіканку зі спагеті. Така страва сподобається усіх родині.
Про це пише 5-Minute Crafts.
Для приготування запіканки на основі спагеті знадобиться:
Спосіб приготування:
Спочатку розігрійте духовку до 180 градусів. Після цього у прямокутну скляну або керамічну форму для запікання викладіть всі макарони. Потрібно розкласти їх так, щоб спагеті не лежали один на одному і могли рівномірно приготуватися.
Далі додайте у страву оливкову олію, сіль і перець.
Потім до макаронів додайте часник, цибулю та томатне пюре. Також поверх викладіть решти інгредієнтів, а саме перець і базилік.
Влийте воду так, щоб спагеті повністю покрилось, приблизно до половини форми. Дерев'яною ложкою обережно змішайте воду з томатним соусом та рештою інгредієнтів.
Окрім того, поверху додайте шар сиру пармезан. Випікайте за температури 180 градусів приблизно 10 хвилин. Потім вимкніть духовку та залишіть макарони ще на 5 хвилин.
Рецепт запіканки зі спагеті (5minutecrafts)
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