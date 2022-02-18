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Как приготовить вкусную и быструю запеканку из спагетти: понравится всей семье

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Пятница 18 февраля 2022 19:25
Как приготовить вкусную и быструю запеканку из спагетти: понравится всей семье Рецепт запеканки из спагетти (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

После рабочего дня все хотят минимум времени тратить на приготовление пищи. Наилучшим решением будет сделать запеканку из спагетти. Такое блюдо понравится всем семье.

Об этом пишет 5-Minute Crafts.

Для приготовления запеканки на основе спагетти понадобится:

  • 500 граммов спагетти;
  • 2 столовые ложки измельченного чеснока;
  • 1 стакан нарезанного лука;
  • 1 стакан нарезанного болгарского перца;
  • 650 граммов томатной пасты;
  • 2 столовые ложки свежего базилика;
  • 1 стакан воды;
  • 1-2 столовые ложки оливкового масла;
  • 1 стакан тертого сыра пармезан;
  • 1 стакан измельченного сыра гауда или моцарелла;
  • соль и перец по своему вкусу.

Способ приготовления:

Сначала разогрейте духовку до 180 градусов. После этого в прямоугольную стеклянную или керамическую форму для запекания выложите все макароны. Нужно разложить их так, чтобы спагетти не лежали друг на друге и могли равномерно приготовиться.

Как приготовить вкусную и быструю запеканку из спагетти: понравится всей семьеРецепт запеканки из спагетти (5minutecrafts)

Далее добавьте в блюдо оливковое масло, соль и перец.

Затем к макаронам добавьте чеснок, лук и томатное пюре. Также поверх выложите остальных ингредиентов, а именно перец и базилик.

Как приготовить вкусную и быструю запеканку из спагетти: понравится всей семьеРецепт запеканки из спагетти (5minutecrafts)

Влейте воду так, чтобы спагетти полностью покрылось, примерно до половины формы. Деревянной ложкой осторожно смешайте воду с томатным соусом и остальными ингредиентами.

Как приготовить вкусную и быструю запеканку из спагетти: понравится всей семьеРецепт запеканки из спагетти (5minutecrafts)

Кроме того, поверху добавьте слой сыра пармезан. Выпекайте при температуре 180 градусов примерно 10 минут. Затем выключите духовку и оставьте макароны еще на 5 минут.

Как приготовить вкусную и быструю запеканку из спагетти: понравится всей семьеКак приготовить вкусную и быструю запеканку из спагетти: понравится всей семьеКак приготовить вкусную и быструю запеканку из спагетти: понравится всей семье

Рецепт запеканки из спагетти (5minutecrafts)

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