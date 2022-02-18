Як приготувати смачну та швидку запіканку зі спагеті: сподобається усій родині

Після робочого дня усі хочуть мінімум часу витрачати на приготування їжі. Найкращим рішенням буде зробити запіканку зі спагеті. Така страва сподобається усіх родині.

Для приготування запіканки на основі спагеті знадобиться:

500 грамів спагеті;

2 столові ложки подрібненого часнику;

1 склянка нарізаної цибулі;

1 склянка нарізаного болгарського перцю;

650 грамів томатної пасти;

2 столові ложки свіжого базиліку;

1 склянка води;

1 - 2 столові ложки оливкової олії;

1 склянка тертого сиру пармезан;

1 склянка подрібненого сиру гауда або моцарела;

сіль і перець до свого смаку.

Спосіб приготування:

Спочатку розігрійте духовку до 180 градусів. Після цього у прямокутну скляну або керамічну форму для запікання викладіть всі макарони. Потрібно розкласти їх так, щоб спагеті не лежали один на одному і могли рівномірно приготуватися.

Рецепт запіканки зі спагеті (5minutecrafts)

Далі додайте у страву оливкову олію, сіль і перець.

Потім до макаронів додайте часник, цибулю та томатне пюре. Також поверх викладіть решти інгредієнтів, а саме перець і базилік.

Рецепт запіканки зі спагеті (5minutecrafts)

Влийте воду так, щоб спагеті повністю покрилось, приблизно до половини форми. Дерев'яною ложкою обережно змішайте воду з томатним соусом та рештою інгредієнтів.

Рецепт запіканки зі спагеті (5minutecrafts)

Окрім того, поверху додайте шар сиру пармезан. Випікайте за температури 180 градусів приблизно 10 хвилин. Потім вимкніть духовку та залишіть макарони ще на 5 хвилин.

Рецепт запіканки зі спагеті (5minutecrafts)