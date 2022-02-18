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Як приготувати смачну та швидку запіканку зі спагеті: сподобається усій родині

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П'ятниця 18 лютого 2022 19:25
Як приготувати смачну та швидку запіканку зі спагеті: сподобається усій родині Рецепт запіканки зі спагеті (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Після робочого дня усі хочуть мінімум часу витрачати на приготування їжі. Найкращим рішенням буде зробити запіканку зі спагеті. Така страва сподобається усіх родині.

Про це пише 5-Minute Crafts.

Для приготування запіканки на основі спагеті знадобиться:

  • 500 грамів спагеті;
  • 2 столові ложки подрібненого часнику;
  • 1 склянка нарізаної цибулі;
  • 1 склянка нарізаного болгарського перцю;
  • 650 грамів томатної пасти;
  • 2 столові ложки свіжого базиліку;
  • 1 склянка води;
  • 1 - 2 столові ложки оливкової олії;
  • 1 склянка тертого сиру пармезан;
  • 1 склянка подрібненого сиру гауда або моцарела;
  • сіль і перець до свого смаку.

Спосіб приготування:

Спочатку розігрійте духовку до 180 градусів. Після цього у прямокутну скляну або керамічну форму для запікання викладіть всі макарони. Потрібно розкласти їх так, щоб спагеті не лежали один на одному і могли рівномірно приготуватися.

Як приготувати смачну та швидку запіканку зі спагеті: сподобається усій родиніРецепт запіканки зі спагеті (5minutecrafts)

Далі додайте у страву оливкову олію, сіль і перець.

Потім до макаронів додайте часник, цибулю та томатне пюре. Також поверх викладіть решти інгредієнтів, а саме перець і базилік.

Як приготувати смачну та швидку запіканку зі спагеті: сподобається усій родиніРецепт запіканки зі спагеті (5minutecrafts)

Влийте воду так, щоб спагеті повністю покрилось, приблизно до половини форми. Дерев'яною ложкою обережно змішайте воду з томатним соусом та рештою інгредієнтів.

Як приготувати смачну та швидку запіканку зі спагеті: сподобається усій родиніРецепт запіканки зі спагеті (5minutecrafts)

Окрім того, поверху додайте шар сиру пармезан. Випікайте за температури 180 градусів приблизно 10 хвилин. Потім вимкніть духовку та залишіть макарони ще на 5 хвилин.

Як приготувати смачну та швидку запіканку зі спагеті: сподобається усій родиніЯк приготувати смачну та швидку запіканку зі спагеті: сподобається усій родиніЯк приготувати смачну та швидку запіканку зі спагеті: сподобається усій родині

Рецепт запіканки зі спагеті (5minutecrafts)

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