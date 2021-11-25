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Как приготовить вкусное пюре без очистки картофеля: полезный лайфхак

Автор: Тетяна Самарук

Одно из самых любимых блюд украинцев - картофельное пюре, но мало кто любит чистить картошку. Однако известен метод, который облегчит жизнь многим людям.

Так, американская телеведущая Лора Маклафлин опубликовала в Tik-Tok видео о том, как приготовить пюре без очистки картофеля.

В частности, для такого метода понадобится решетка для выпекания.

Способ приготовления:

  1. Целый и не очищенный картофель промыть под проточной водой и отварить в кастрюле;
  2. Затем порезать каждую картофелину пополам;
  3. Положить решетку для выпечки над глубокой миской и выжать мякоть;
  4. К картофелю добавить масло или сметану по вкусу и подавать на стол.

Кроме того, телеведущая добавила, что таким образом кожура остается на решетке, а мякоть попадает в сосуд и готова к потреблению.

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Как известно, картофельное пюре относят к разряду блюд, которые рекомендуют употреблять при гастрите, нарушениях и расстройствах пищеварительной системы. Польза пюре из картофеля для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы заключается в большом содержании в корнеплоде калия. Этот микроэлемент имеет свойство не только влиять на работу сердца, но и быть полезным сосудам.

Ранее мы сообщали, как приготовить вкусный и полезный картофель.

Также мы писали, что Клопотенко раскрыл секрет идеального картофельного пюре.

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