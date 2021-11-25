Как приготовить вкусное пюре без очистки картофеля: полезный лайфхак

В частности, для такого метода понадобится решетка для выпекания.

Способ приготовления:

Целый и не очищенный картофель промыть под проточной водой и отварить в кастрюле; Затем порезать каждую картофелину пополам; Положить решетку для выпечки над глубокой миской и выжать мякоть; К картофелю добавить масло или сметану по вкусу и подавать на стол.

Кроме того, телеведущая добавила, что таким образом кожура остается на решетке, а мякоть попадает в сосуд и готова к потреблению.

Как известно, картофельное пюре относят к разряду блюд, которые рекомендуют употреблять при гастрите, нарушениях и расстройствах пищеварительной системы. Польза пюре из картофеля для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы заключается в большом содержании в корнеплоде калия. Этот микроэлемент имеет свойство не только влиять на работу сердца, но и быть полезным сосудам.