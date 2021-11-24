Как приготовить вкусный и полезный картофель: простые советы от экперта

У каждого дома найдется картошка, из которой можно приготовить множество блюд. Однако, есть люди, которые считают этот продукт вредным и исключают его из рациона.

О пользе и вреде картофеля рассказала нутрициолог alina_sapigaa на своей странице в Instagram .

Так, картофель часто исключают из рациона при похудении, потому что якобы в нем много крахмала. Однако, мало кто знает, что такой крахмал полезен для бактерий кишечника и является устойчивым. Также он не переваривается полностью и не усваивается организмом.

Кроме того, чтобы получить максимум пользы от картофеля, лучше всего готовить его аль-денте, то есть запекать или варить в мундире.

По словам эксперта, жарить картошку не стоит. Все потому, что при нагревании выше 120 градусов из крахмала картофеля начинают выделяться вредные соединения. Поэтому, чем темнее цвет корочки, тем более она вредна для организма.

Отмечается, что запеченный картофель в кожуре или отварной в мундире лучше всего сочетается с сельдью и квашеной капустой.

Также нормой употребления картофеля есть 200-250 г несколько раз в неделю.