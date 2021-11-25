Як приготувати смачне пюре без очищення картоплі: корисний лайфхак

Зокрема, для такого методу знадобиться решітка для випікання.

Спосіб приготування:

Цілу та не очищену картоплю промити під проточною водою та відварити у каструлі; Потім порізати кожну картоплину навпіл; Покласти решітку для випікання над глибокою мискою та вичавити м`якоть; До картоплі додати масло чи сметану до смаку і подавати до столу.

Окрім того, телеведуча додала, що таким чином шкірка залишається на решітці, а м`якоть попадає у посудину та готова до споживання.

Як відомо, картопляне пюре відносять до розряду страв, які рекомендують вживати при гастриті, порушення і розлади травної системи. Користь пюре з картоплі для людей із захворюваннями серцево-судинної системи полягає у великому вмісті в коренеплоді калію. Цей мікроелемент має властивість не тільки впливати на роботу серця, але і бути корисним судинам.