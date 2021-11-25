Як приготувати смачне пюре без очищення картоплі: корисний лайфхак

Одна з найулюбленіших страв українців - картопляне пюре, але мало хто любить чистити картоплю. Однак відомий метод, який полегшить життя багатьом людям.
Так, американська телеведуча Лора Маклафлін опублікувала у Tik-Tok відео про те, як приготувати пюре без очищення картоплі.
Зокрема, для такого методу знадобиться решітка для випікання.
Спосіб приготування:
Окрім того, телеведуча додала, що таким чином шкірка залишається на решітці, а м`якоть попадає у посудину та готова до споживання.
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Як відомо, картопляне пюре відносять до розряду страв, які рекомендують вживати при гастриті, порушення і розлади травної системи. Користь пюре з картоплі для людей із захворюваннями серцево-судинної системи полягає у великому вмісті в коренеплоді калію. Цей мікроелемент має властивість не тільки впливати на роботу серця, але і бути корисним судинам.
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