Как приготовить вкусное пюре без очистки картофеля: полезный лайфхак
Одно из самых любимых блюд украинцев - картофельное пюре, но мало кто любит чистить картошку. Однако известен метод, который облегчит жизнь многим людям.
Так, американская телеведущая Лора Маклафлин опубликовала в Tik-Tok видео о том, как приготовить пюре без очистки картофеля.
В частности, для такого метода понадобится решетка для выпекания.
Способ приготовления:
- Целый и не очищенный картофель промыть под проточной водой и отварить в кастрюле;
- Затем порезать каждую картофелину пополам;
- Положить решетку для выпечки над глубокой миской и выжать мякоть;
- К картофелю добавить масло или сметану по вкусу и подавать на стол.
Кроме того, телеведущая добавила, что таким образом кожура остается на решетке, а мякоть попадает в сосуд и готова к потреблению.
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Как известно, картофельное пюре относят к разряду блюд, которые рекомендуют употреблять при гастрите, нарушениях и расстройствах пищеварительной системы. Польза пюре из картофеля для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы заключается в большом содержании в корнеплоде калия. Этот микроэлемент имеет свойство не только влиять на работу сердца, но и быть полезным сосудам.
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