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Як приготувати смачне пюре без очищення картоплі: корисний лайфхак

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Четвер 25 листопада 2021 20:28
Як приготувати смачне пюре без очищення картоплі: корисний лайфхак Як приготувати картопляне пюре (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Одна з найулюбленіших страв українців - картопляне пюре, але мало хто любить чистити картоплю. Однак відомий метод, який полегшить життя багатьом людям.

Так, американська телеведуча Лора Маклафлін опублікувала у Tik-Tok відео про те, як приготувати пюре без очищення картоплі.

Зокрема, для такого методу знадобиться решітка для випікання.

Спосіб приготування:

  1. Цілу та не очищену картоплю промити під проточною водою та відварити у каструлі;
  2. Потім порізати кожну картоплину навпіл;
  3. Покласти решітку для випікання над глибокою мискою та вичавити м`якоть;
  4. До картоплі додати масло чи сметану до смаку і подавати до столу.

Окрім того, телеведуча додала, що таким чином шкірка залишається на решітці, а м`якоть попадає у посудину та готова до споживання.

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Як відомо, картопляне пюре відносять до розряду страв, які рекомендують вживати при гастриті, порушення і розлади травної системи. Користь пюре з картоплі для людей із захворюваннями серцево-судинної системи полягає у великому вмісті в коренеплоді калію. Цей мікроелемент має властивість не тільки впливати на роботу серця, але і бути корисним судинам.

Раніше ми повідомляли, як приготувати смачну і корисну картоплю.

Також ми писали, що Клопотенко розкрив секрет ідеального картопляного пюре.

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