Как приготовить уникальный напиток от простуды: повысит тонус организма

Привести организм в тонус и вылечить простуду поможет полезный напиток. Он повысит иммунитет и увеличит количество витаминов в организме.
Диетолог Екатерина Йенсен поделилась рецептом напитка в Instagram.
По словам специалиста, в конце зимы иммунитет ослабевает, и люди часто болеют простудными заболеваниями. Поэтому витаминный напиток поможет в профилактике и лечении простуды.
Для приготовления полезного напитка нужны следующие ингредиенты:
Способ приготовления
Сначала натрите имбирь на мелкой терке и измельчите чеснок. Далее очистите цитрусовые, разрежьте их и измельчите в блендере. После этого отделить сок от мякоти, процедив через сито. Смешайте все ингредиенты в сосуде.
Эксперт отметила, что этот напиток нужно пить 2-3 раза в день после еды, если вы болеете.
Также его можно использовать для профилактики в сезон высокого риска заболеваний несколько раз в неделю.
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