Как приготовить уникальный напиток от простуды: повысит тонус организма

По словам специалиста, в конце зимы иммунитет ослабевает, и люди часто болеют простудными заболеваниями. Поэтому витаминный напиток поможет в профилактике и лечении простуды.

Для приготовления полезного напитка нужны следующие ингредиенты:

сок 1 лимона;

сок 1 апельсина;

сок 1 грейпфрут;

имбирь;

1 зубчик чеснока;

2 столовые ложки оливкового масла;

1 чайная ложка куркумы;

щепотка перца.

Способ приготовления

Сначала натрите имбирь на мелкой терке и измельчите чеснок. Далее очистите цитрусовые, разрежьте их и измельчите в блендере. После этого отделить сок от мякоти, процедив через сито. Смешайте все ингредиенты в сосуде.

Эксперт отметила, что этот напиток нужно пить 2-3 раза в день после еды, если вы болеете.

Также его можно использовать для профилактики в сезон высокого риска заболеваний несколько раз в неделю.