Назван популярный напиток, который поможет избавиться от опасного жира на животе

Организм не может нормально функционировать без висцерального жира. Он действует не только как форма защиты, но и как резервный источник энергии. Однако накопление слишком большого количества висцерального, или брюшного жира может увеличить риск развития ряда заболеваний, таких как болезни сердца, некоторые виды рака, высокий уровень холестерина и инсульт. Самый эффективный способ сжечь жир на животе - это сочетание диеты и физических упражнений.

Кроме того, текущие научные исследования показывают, что популярный горячий напиток может помочь сжечь лишний висцеральный жир, сообщает Express.

Недавние исследования показали, что добавление этого популярного напитка в рацион может помочь ускорить уменьшение висцерального жира.

Было обнаружено, что кофе имеет ряд преимуществ для здоровья, если его употреблять в правильных дозах, и его роль в сжигании жира сводится к соединению, содержащемуся как в кофе, так и в чае.

Кофеин - это вещество, которое стимулирует центральную нервную систему организма, ускоряя обмен веществ и, как следствие, усиливая расщепление жирных кислот.

Кофе действует в сочетании с физическими нагрузками

Исследование 2020 года, опубликованное в журнале Nutrients, показало, что "употребление умеренной дозы кофеина перед тренировкой может эффективно увеличить сжигание жира во время аэробных упражнений".

Ученые из Университета Рей Хуана Карлоса в Мадриде предупредили, что "уровень физической подготовки участника может модулировать степень влияния кофеина на окисление жиров во время тренировки".

Чтобы кофе был наиболее эффективным в снижении висцерального жира, его нельзя употреблять в любой форме с добавлением сахара, сливок и других добавок, снижающих воздействие.

Кофе вместе с упражнениями поможет избавиться от жира на животе (фото: freepik.com)

Кофе также не может быть панацеей при похудении; он должен быть частью сбалансированной диеты, сопровождаемой достаточным уровнем физических упражнений. Эксперты рекомендуют минимум 150 минут или два с половиной часа фитнеса в неделю.

Чем еще полезен кофе

Кроме того, Британский биобанк обнаружил, что употребление до трех чашек кофе в день снижает вероятность ранней смерти на 12 процентов. Это относится не только к кофеину, но и к кофе без кофеина.