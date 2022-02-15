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Кардиолог назвала единственный витамин, который нужно принимать при простуде

Новина українською →
Вторник 15 февраля 2022 09:12
Кардиолог назвала единственный витамин, который нужно принимать при простуде Какие витамины нужно принимать при простуде (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Витамин D - это единственный витамин, который стоит принимать при простуде и коронавирусе.

Об этом сообщила кардиолог с 20-летним стажем Анна Кореневич на своем YouTube-канале.

"Этот витамин влияет на обмен кальция, на состояние костей, оказывает противоопухолевую защиту. На фоне употребления витамина D снижается количество сердечно-сосудистых заболеваний", - сообщила специалист.

В какой дозировке применять витамин D

Кардиолог объяснила, что витамин нужно принимать в дозе 5000 международных единиц до окончательного выздоровления.

"Это позволит выйти из болезненного состояния быстрее и с наименьшими потерями", - резюмировала медик.

Основные симптомы нехватки/передозировки витамина D

  • слабость
  • потеря аппетита
  • тошнота
  • запоры
  • диарея
  • резкие боли в суставах
  • головные и мышечные боли
  • лихорадка

Чем еще полезен витамин D

Этот витамин способствует мышечному тонусу,

повышает иммунитет,

необходим для функционирования щитовидной железы и нормальной свертываемости крови;

помогает организму восстанавливать защитные оболочки, окружающие нервы; участвует в регуляции артериального давления и сердцебиения;

препятствует росту раковых и клеток.

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