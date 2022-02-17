Як приготувати унікальний напій від застуди: підвищить тонус організму

Привести організм в тонус та вилікувати застуду допоможе корисний напій. Він підвищить імунітет та збільшить кількість вітамінів в організмі.
Дієтолог Катерина Єнсен поділилася рецептом напою в Instagram.
За словами фахівця, наприкінці зими імунітет слабшає, і люди часто хворіють на простудні захворювання. Тому вітамінний напій допоможе у профілактиці та лікуванні застуди.
Для приготування корисного напою потрібні такі інгредієнти:
Спосіб приготування
Спочатку натріть імбир на дрібній тертці та подрібніть часник. Далі очистіть цитрусові, розріжте їх та подрібніть у блендері. Після цього відокремити сік від м'якоті, процідивши через сито. Змішайте всі інгредієнти у посудині.
Експерт зазначила, що цей напій потрібно пити 2-3 рази на день після їди, якщо ви хворієте.
Також його можна використовувати для профілактики в сезон високого ризику захворювань кілька разів на тиждень.
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