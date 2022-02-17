Як приготувати унікальний напій від застуди: підвищить тонус організму

За словами фахівця, наприкінці зими імунітет слабшає, і люди часто хворіють на простудні захворювання. Тому вітамінний напій допоможе у профілактиці та лікуванні застуди.

Для приготування корисного напою потрібні такі інгредієнти:

сік 1 лимона;

сік 1 апельсина;

сік 1 грейпфрут;

імбир;

1 зубчик часнику;

2 столові ложки оливкової олії;

1 чайна ложка куркуми;

щіпка перцю.

Спосіб приготування

Спочатку натріть імбир на дрібній тертці та подрібніть часник. Далі очистіть цитрусові, розріжте їх та подрібніть у блендері. Після цього відокремити сік від м'якоті, процідивши через сито. Змішайте всі інгредієнти у посудині.

Експерт зазначила, що цей напій потрібно пити 2-3 рази на день після їди, якщо ви хворієте.

Також його можна використовувати для профілактики в сезон високого ризику захворювань кілька разів на тиждень.