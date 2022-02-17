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Как приготовить уникальный напиток от простуды: повысит тонус организма

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Четверг 17 февраля 2022 07:01
Как приготовить уникальный напиток от простуды: повысит тонус организма Напиток поможет вылечили простуду (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Привести организм в тонус и вылечить простуду поможет полезный напиток. Он повысит иммунитет и увеличит количество витаминов в организме.

Диетолог Екатерина Йенсен поделилась рецептом напитка в Instagram.

По словам специалиста, в конце зимы иммунитет ослабевает, и люди часто болеют простудными заболеваниями. Поэтому витаминный напиток поможет в профилактике и лечении простуды.

Для приготовления полезного напитка нужны следующие ингредиенты:

  • сок 1 лимона;
  • сок 1 апельсина;
  • сок 1 грейпфрут;
  • имбирь;
  • 1 зубчик чеснока;
  • 2 столовые ложки оливкового масла;
  • 1 чайная ложка куркумы;
  • щепотка перца.

Способ приготовления

Сначала натрите имбирь на мелкой терке и измельчите чеснок. Далее очистите цитрусовые, разрежьте их и измельчите в блендере. После этого отделить сок от мякоти, процедив через сито. Смешайте все ингредиенты в сосуде.

Эксперт отметила, что этот напиток нужно пить 2-3 раза в день после еды, если вы болеете.

Также его можно использовать для профилактики в сезон высокого риска заболеваний несколько раз в неделю.

Ранее мы сообщали, что кардиолог назвала единственный витамин, который нужно принимать при простуде.

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