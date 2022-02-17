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Як приготувати унікальний напій від застуди: підвищить тонус організму

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Четвер 17 лютого 2022 07:01
Як приготувати унікальний напій від застуди: підвищить тонус організму Який напій допоможе вилікували застуду (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Привести організм в тонус та вилікувати застуду допоможе корисний напій. Він підвищить імунітет та збільшить кількість вітамінів в організмі.

Дієтолог Катерина Єнсен поділилася рецептом напою в Instagram.

За словами фахівця, наприкінці зими імунітет слабшає, і люди часто хворіють на простудні захворювання. Тому вітамінний напій допоможе у профілактиці та лікуванні застуди.

Для приготування корисного напою потрібні такі інгредієнти:

  • сік 1 лимона;
  • сік 1 апельсина;
  • сік 1 грейпфрут;
  • імбир;
  • 1 зубчик часнику;
  • 2 столові ложки оливкової олії;
  • 1 чайна ложка куркуми;
  • щіпка перцю.

Спосіб приготування

Спочатку натріть імбир на дрібній тертці та подрібніть часник. Далі очистіть цитрусові, розріжте їх та подрібніть у блендері. Після цього відокремити сік від м'якоті, процідивши через сито. Змішайте всі інгредієнти у посудині.

Експерт зазначила, що цей напій потрібно пити 2-3 рази на день після їди, якщо ви хворієте.

Також його можна використовувати для профілактики в сезон високого ризику захворювань кілька разів на тиждень.

Раніше ми повідомляли, що кардіолог назвала єдиний вітамін, який потрібно приймати при застуді.

Також ми писали, що названо популярний напій, який допоможе позбутися від небезпечного жиру на животі.

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