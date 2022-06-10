UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как приготовить свеклу быстро и без усилий: простые "хитрости"

Фото: как сократить время приготовления свеклы (pixabay.com)
Автор: Владимир Костырин

Из свеклы можно приготовить массу полезных и вкусных блюд, включая традиционный украинский борщ. Известно, что на наших землях выращивать этот овощ стали еще в X веке (именно к этому периоду относится первое упоминание о свекле на территории Киевской Руси), но только относительно недавно стали появляться способы, как существенно сократить время приготовления корнеплода.

Какие "хитрости" можно использовать при приготовлении свеклы, чтобы не тратить у плиты более часа - читайте в материале ниже.

К слову, можно не только значительно сэкономить время, но и избежать окрашивания посуды в "свекольные" цвета, да и специфического запаха на кухне после приготовления впридачу.

Как быстро сварить свеклу

  • Способ 1: используя микроволновку. Овощ моем и целиком (с кожурой и хвостиком) помещаем в простой пакет (пищевая пленка), который завязываем. Затем отправляем в микроволновку, устанавливаем максимальную мощность и ждем 10 минут (если свекла не крупная) или 20 минут - если у вас овощ крупных размеров.
  • Способ 2: тоже с микроволновкой. Разрезаем чистую свеклу без кожуры на дольки и помещаем в пакет, который также завязываем. Но после этого делаем в пакете небольшие дырочки (можно проколоть ножом или вилкой) - для того, чтобы пар мог выходить. Так можно добиться нужного результата минут за 7-15.
  • Способ 3: используем духовку в нашей плите. Чистый овощ заворачиваем в фольгу и отправляем на противень на 40-50 минут в духовку, разогретую до 180-200 градусов. Если свекла молодая и маленьких размеров, то время запекания можно сократить до 30 минут.
  • Способ 4: варим на обычной плите. Чистую свеклу кладем в кастрюлю в воду, доведенную до кипения, и оставляем на 40 минут - при этом огонь не убавляем, он должен быть большим. Чтобы температура воды была еще выше, некоторые хозяйки добавляют 2-3 столовые ложки растительного масла. После этого свеклу следует подержать в холодной воде, чтобы сваренный овощ можно было легче очищать.

Ранее мы писали, чем именно полезна свекла, с какими продуктами ее стоит комбинировать, а с чем употреблять - нельзя категорически.

А также рассказывали о двух самых доступных способах, как моментально сварить горох в супе.

Читайте РБК-Украина в Google News
лайфхаки