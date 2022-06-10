Как приготовить свеклу быстро и без усилий: простые "хитрости"

Из свеклы можно приготовить массу полезных и вкусных блюд, включая традиционный украинский борщ. Известно, что на наших землях выращивать этот овощ стали еще в X веке (именно к этому периоду относится первое упоминание о свекле на территории Киевской Руси), но только относительно недавно стали появляться способы, как существенно сократить время приготовления корнеплода.

Какие "хитрости" можно использовать при приготовлении свеклы, чтобы не тратить у плиты более часа - читайте в материале ниже.

К слову, можно не только значительно сэкономить время, но и избежать окрашивания посуды в "свекольные" цвета, да и специфического запаха на кухне после приготовления впридачу.

Ранее мы писали, чем именно полезна свекла, с какими продуктами ее стоит комбинировать, а с чем употреблять - нельзя категорически.

А также рассказывали о двух самых доступных способах, как моментально сварить горох в супе.