Як приготувати буряк швидко і без зусиль: прості "хитрощі"

З буряка можна приготувати масу корисних і смачних страв, включаючи традиційний український борщ. Відомо, що на наших землях вирощувати цей овоч стали ще в X столітті (саме до цього періоду відноситься перша згадка про буряк на території Київської Русі), але тільки відносно недавно стали з'являтися способи, як істотно скоротити час приготування коренеплоду.

Які "хитрощі" можна використовувати при приготуванні буряка, щоб не витрачати біля плити понад годину - читайте в матеріалі нижче.

До слова, можна не тільки значно заощадити час, але й уникнути фарбування посуду на "бурякові" кольори, та й специфічного запаху на кухні після приготування на додачу.

Раніше ми писали, чим саме корисний буряк, з якими продуктами його варто комбінувати, а з чим вживати - не можна категорично.

А також розповідали про два найдоступніші способи, як моментально зварити горох у супі.