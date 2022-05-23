Как моментально сварить горох в супе: два самых доступных способа

Впрочем, есть способы его значительно ускорить.

Горох, один из самых популярных представителей семейства бобовых, обладает многими полезными свойствами и широко распространен в нашем рационе - в супах, салатах, пюре и прочее. Приготовить блюда с горохом не составляет сложностей, но вот разварить его - действительно длительный процесс.

Обычно для лучшего разваривания гороха его замачивают на несколько часов, чтобы крупа хорошо набухла. Добавим также, что крупы промывают вручную по пропорциям: на 1 кг зерна примерно 2,5-3,5 л воды, а очищать зерно нужно до тех пор, пока сливная вода не будет прозрачной.

После чего горох снова промывают, заливают чистой водой и ставят на огонь вариться.

Способы сварить горох без предварительного замачивания

Первый вариант. Прежде чем варить горох - промываем его под струей холодной воды, причем тщательно.

Когда муть в воде пропадает и она становится прозрачной, кладем горох в холодную подсоленную воду, ставим на плиту и дожидаемся закипания.

В кастрюлю через 10 минут добавляем полстакана холодной воды - так после повторного закипания горошины становятся мягкими практически за несколько минут.

Для большего эффекта, чтобы горох был более рассыпчатым, процедуру можно повторить.

Второй вариант. Обычная пищевая сода также позволит вашему гороху быстро развариться.

Для этого после закипания крупы через минут 10-15 следует в кастрюлю добавить соду - исходя из пропорций 0,5 чайной ложки на 2 литра жидкости.

Уже через 5-7 минут горох становится мягким.

Стоит отметить, что если переборщить с количеством соды, то у блюда появится характерный вкус, что не всех порадует - поэтому будьте внимательны с пропорциями.