Как моментально сварить горох в супе: два самых доступных способа
Горох, один из самых популярных представителей семейства бобовых, обладает многими полезными свойствами и широко распространен в нашем рационе - в супах, салатах, пюре и прочее. Приготовить блюда с горохом не составляет сложностей, но вот разварить его - действительно длительный процесс.
Впрочем, есть способы его значительно ускорить.
Какие простые "хитрости" помогут быстрому развару гороха - читайте в материале ниже.
Обычно для лучшего разваривания гороха его замачивают на несколько часов, чтобы крупа хорошо набухла. Добавим также, что крупы промывают вручную по пропорциям: на 1 кг зерна примерно 2,5-3,5 л воды, а очищать зерно нужно до тех пор, пока сливная вода не будет прозрачной.
После чего горох снова промывают, заливают чистой водой и ставят на огонь вариться.
Способы сварить горох без предварительного замачивания
Первый вариант. Прежде чем варить горох - промываем его под струей холодной воды, причем тщательно.
- Когда муть в воде пропадает и она становится прозрачной, кладем горох в холодную подсоленную воду, ставим на плиту и дожидаемся закипания.
- В кастрюлю через 10 минут добавляем полстакана холодной воды - так после повторного закипания горошины становятся мягкими практически за несколько минут.
- Для большего эффекта, чтобы горох был более рассыпчатым, процедуру можно повторить.
Второй вариант. Обычная пищевая сода также позволит вашему гороху быстро развариться.
- Для этого после закипания крупы через минут 10-15 следует в кастрюлю добавить соду - исходя из пропорций 0,5 чайной ложки на 2 литра жидкости.
- Уже через 5-7 минут горох становится мягким.
Стоит отметить, что если переборщить с количеством соды, то у блюда появится характерный вкус, что не всех порадует - поэтому будьте внимательны с пропорциями.
Напомним, ранее диетолог рассказала, как правильно готовить бобовые, чтобы не страдало пищеварение.
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